親戚の葬儀に「香典4万円」を包もうとしたら、母に「縁起が悪い」と言われました。お世話になったので“3万円は少ない”と思うのですが、いくら包むべきでしょうか？「NG金額・相場」を確認

香典の金額の相場とは？

親戚の葬儀において、香典として包むべき金額は非常に悩ましい問題です。一般的に、祖父母や叔父、叔母といった親族への香典相場は、参列者の年齢や故人との関係の深さによって決まります。

30代の場合であれば、祖父母や叔父、叔母に対しては「1万円から3万円」が最も一般的な目安と言われています。生前に特にお世話になった場合や関係が深かった場合には、「5万円」を包むケースもあるでしょう。

もし「3万円では少し足りない気がするものの、5万円だと家計的に厳しい」という理由で4万円を検討していたとしても、金額の設定には注意が必要です。香典の金額は「3万円」か「5万円」といった奇数の区切りを選ぶのが無難と言われています。

間の4万円を包むくらいであれば、「現金3万円」に加えて「1万円程度の供花やお供え物」を贈るという方法をご検討ください。合計で4万円相当にするのが、マナー違反にならずに済むスマートな解決策となります。



香典の金額に「4万円」は縁起が悪いのはなぜ？

4万円がタブーとされる最大の理由は、数字の「4」が「死」を連想させる「忌み数（いみかず）」だからです。

葬儀という死を悼む場において、直接的に死をイメージさせる数字を突きつけることは、ご遺族に対して非常に失礼にあたるとされています。また、もう1つの理由として「偶数は割り切れる」という点も挙げられるでしょう。

数字が割り切れる状態は「縁が切れる」と連想されることがあるとされ、これから長くお付き合いを続けていくべき親族間では特に嫌われる傾向にあります。



「4万円」以外にもある！ 香典のNG金額とは

4万円以外にも、葬儀の場では避けるべき金額や数字のルールがいくつか存在します。代表的なものが「9」のつく金額で、苦しみを連想させるため、9000円や9万円といった金額は避けるべきと言われています。

また、最近では柔軟になりつつありますが、2万円などの偶数額も、年配の人や地域によっては「縁が切れる」として気にされる場合があるでしょう。どうしても2万円を包む必要がある場合は、お札の枚数を奇数にするというテクニックが使われるケースもあります。

例えば、1万円札1枚と5000円札2枚の合計3枚にすれば、形式面で配慮を示す形になります。ただし、あくまで例外的な対応であり、基本的には1万円、3万円、5万円、10万円といった、頭の数字が奇数になる金額を選ぶのが無難でしょう。

最後に、新札（ピン札）を使うことも「死を予期して準備していた」と捉えられるためNGとされています。手元に新札しかない場合は、あえて一度折り目をつけてから包むのが、悲しみを表す作法です。



まとめ

親戚の葬儀における香典のマナーについて、金額の相場やタブーとされる理由を解説しました。

「4万円」という金額は、「死」を連想させる忌み数であると同時に、割り切れる偶数として「縁が切れる」という意味を持つため避けるのが賢明です。

30代の親族であれば、3万円または5万円を包むのが一般的と言われています。金額の調整に悩む場合は、無理に現金を増やすのではなく、供花やお供え物を添えて合計額を調整する方法を検討してみてください。

また、「9」のつく金額や新札の使用もマナー違反となるため、注意が必要です。マナーを正しく理解し、ご遺族に失礼のない形で故人を送り出しましょう。

