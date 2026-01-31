キャンプイン直前に飛び込んだ“突然の発表”に衝撃「ショックすぎます」「パトさんがいない神宮なんて想像できないです…」

ヤクルトのスタジアムMCを務めてきパトリック・ユウ氏が退任を発表した(C)産経新聞社

ヤクルトのスタジアムMCを務めてきたパトリック・ユウ氏が1月31日、自身のSNSでMCを退任することを報告。突然の発表にファンには衝撃が走った。

【写真】スワローズファンに感謝…パトリック・ユウ氏が退任を発表 実際の投稿

パトリック氏はXで、神宮球場でユニホームを着用して頭を下げている写真を投稿し「この度スワローズのスタジアムMCを終了することになりました。新シーズンが始まるタイミングで大変申し訳ございません。長きに渡りスワローズファンの皆さまにはあたたかく気持ちよく接して頂き感謝しかありません。チームには沢山いいことを味合わせて頂きました。18年間ありがとうございました」と綴っている。

春季キャンプ直前に飛び込んだ突然の発表に、X上のファンは「えーーーーーーっ！！」「ショックすぎます」「パトさんのMCも、つば九郎とのやりとりも、大好きでした」「めちゃくちゃ寂しい…いや、寂しいという言葉だけでは片付けられないよ…」「パトさんがいない神宮なんて想像できないです…」と、驚きと寂しさを隠し切れない様子だった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]