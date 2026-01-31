Image: Possibility_22 / reddit

NVIDIAのSLIとは違うのですね...。

以前お伝えした、Intel Arc B60を2つ積んだ｢MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo｣をゲットした勇者がredditに現れました。VRAM容量はおどろきの48GB。「TOUCH THE AI FUTURE」と印字されたカバーに頼りたい気持ちが抑えられなくなりますが。

実のところPCは、Arc Pro B40 VRAM24GBのGPUが2基あるね、と認識するんですって。

Image: Possibility_22 / reddit

つまり48GBというVRAM空間を、そのまま使うことはできない、と！

ローカルAI用に使うならば、2モデルを常駐させて並列で推論させたり、リクエストを2GPUに振り分けるなどのプロトコルを組まないとダメ。動画生成も、生成とアップスケールの作業で振り分ける必要があります。VRChatなどの高負荷VRアプリも基本的にはコイツのパフォーマンスを活かせない。

あえて記すなら、VRChat＋OBSの負荷を1GPUにまかせ、もう1つのGPUで独自アプリのAIボイスチェンジャーを動かすといったVTuber的使い方ならイケるかもしれないけど、そもそもVRChatとIntel Arc系の相性が難しそうだしなー。

つまるところ、技術力ある人専用機なのでした。

とはいえ要ワークステーションなアニメ・3D CG制作現場の世界だと、複数グラボをぶん回してレンダリングしまくっているシーンを見かけます。AutodeskやDaVinci Resolve Studioも複数のGPUが扱えるようになっているとのこと。Intel Arc向けの最適化が行われたら、クリエイティブの分野でも活躍するかも？

