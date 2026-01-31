29日夜、東京・台東区の路上で、現金4億2000万円が一度にすべて奪われる強盗事件がありましたが、大金を巡る事件は羽田空港、さらに香港でも起きていたことがわかりました。

30日夜に急展開を迎えた、多額の現金を巡る一連の事件。

その舞台は、香港でした。

日本時間の30日、香港の繁華街で日本人の男性2人が男2人に襲われ、約5800万円を奪われる強盗事件が発生。

この日本人の被害者は、30日未明に日本で起きた強盗未遂事件の被害者とみられることがわかりました。

■上野で催涙スプレー3人組 約4.2億円奪う

時系列で整理します。

岩粼陽フィールドキャスター（30日夜）

「台東区東上野です。昨夜9時半頃、約4億2000万円が奪われる事件が発生しました」

29日夜に東京・台東区の路上で発生した、現金約4億2000万円の入った3つのスーツケースが3人組の男に奪われた事件。

被害にあったのは、20代から40代の日本人や中国人の男女5人でした。

現金が入ったスーツケースを車に積み込んでいたところ、40代の中国籍の男性が、知らない男から催涙スプレーをかけられ、別の2人の男にスーツケースを奪われたといいます。

そのうち1人は170センチくらいの身長で、そのまま青い軽自動車で逃走したということです。

■大金は…金の取引が関連か

なぜ被害者らは、これほどの大金を持っていたのか？

捜査関係者への取材によると、被害者の1人は「貴金属店から預かった日本円を香港に運ぶ仕事をしている」といいます。

捜査関係者はこの事件について、昨今価格が高騰している金の取引が関連している可能性があるとしています。

■強盗現場近くで同じ頃、ひき逃げ事件が

現場は、御徒町駅から約260メートルにある路上。

岩粼陽フィールドキャスター

「4億円を入れたとみられるスーツケースが奪われたということです。そしてスーツケースをのせた車が一方通行を逆走して進んでいったということです。その先でひき逃げ事件を起こしたとみられています」

ちょうど同じ頃に現場の50メートル先では、男性が車にはねられるひき逃げ事件が発生していました。

倒れている人を見た近隣住民

「（午後）9時40分くらいにサイレンがきこえた、救急車の。外見たら、角の電信柱のとこに男性倒れてて。救急車が止まっていて、ストレッチャーだして運ばれていた」

そして、ひき逃げ現場から約500メートルの路上では、乗り捨てられた車が見つかっています。

その後、別の車に乗り換え、千葉方面に逃げていったということです。

■羽田空港の駐車場で両替商男性が被害に

さらに、これだけにとどまりませんでした。

台東区で起きた強盗事件の2時間半後に、羽田空港の駐車場で現金約1億9000万円が入ったスーツケースが、3人組の男に奪われそうになる事件が発生していたのです。

警視庁によると、空港の駐車場で両替商の50代の日本人男性が車のそばに立っていたところ、3人組の男が乗った車が近づいてきて「おい」と声をかけられると、後部座席にいた男から催涙スプレーをかけられたといいます。

このとき、男性の車の中には仕事仲間3人と、香港に運ぶ予定だったという現金約1億9000万円が入ったスーツケースが。

男らは金を取らずにそのまま神奈川方面に逃走したとみられていて、警視庁は強盗未遂事件として捜査しています。

■羽田の被害者が香港でも被害か

そして30日夜に新たにわかったのが、この被害者の男性と、車内にいた男性がその後、羽田から香港に出国しているとみられること。

地元メディアによると、男性らが現地の両替店で日本円1億9000万円を両替しようとタクシーを降りたところ、男2人に襲われ日本円約5800万円が入ったリュックサックを奪われたということです。

奪った男らはその後、空港で逮捕されたということですが、人数は明らかになっていません。

警視庁も、香港で襲われた2人が、羽田の駐車場の被害者とみて捜査しています。

■上野と羽田…同一グループの犯行の可能性

今回、台東区で奪われた約4億2000万円もの現金。

岩粼陽フィールドキャスター「4億2000万円を再現すると、とてつもない量であることがわかります。これが一度に奪われたということです」

カネの出どころについて、明確には説明していないという被害者ら。

警視庁で組織犯罪を担当していた櫻井裕一氏は…。

組織犯罪に詳しい 元警視庁警視 櫻井裕一氏

「被害金を（被害者が）何のカネか説明できないのは、普通の被害じゃないっていうのは私は感じますね。5人のグループが4億2000万円を持って、じゃあそのおカネはどうしたの？ 誰に頼まれたの？」

そして、事件の手口が似ていたことについては…。

組織犯罪に詳しい 元警視庁警視 櫻井裕一氏

「犯罪グループの組織、これがあると思いますね。そこにカネがあるよと、カネを持っているグループがいるというのを知っている者の犯行っていうのは間違いないです」

警視庁は、上野と羽田で起きた事件が同一グループによる犯行の可能性が高いとみて、3人組の行方を追っています。

（1月30日放送『news zero』より）