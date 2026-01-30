ホンダ「“新”ステップワゴン」に注目！

ホンダは2025年12月19日、ミニバン「ステップワゴン」の誕生30周年を記念した7人乗りの特別仕様車「ステップワゴン e：HEV スパーダ 30周年特別仕様車」を発売しました。

1996年の初代デビューから、2026年5月で30周年を迎えるホンダのミドルサイズミニバン「ステップワゴン」。現行モデルは2022年5月に登場した6代目です。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「最新7人乗りミニバン」です！（30枚以上）

大きく2つのタイプで構成されており、「エアー」は、クリーンな外観とライトグレー系の内装色などが特徴で、リビングのような安心感のある室内空間を目指したタイプ。対する「スパーダ」は、専用エアロパーツやダーククロームメッキで外観の存在感を強調し、内装もブラック基調で高級感を演出しています。

機能面では、スパーダは2列目シートのオットマンやパワーテールゲート、運転席および助手席のシートヒーターなどが標準装備されているのが特徴です。また、2025年5月にはエアーの上位グレード「エアー EX」が追加され、それまで同グレードで設定がなかった2列目オットマンなどが標準設定されたことでも注目されました。

今回発表された特別仕様車は、この「e：HEV スパーダ」をベースに、さらに装備を充実させたモデルです。「家族のための快適・安全装備」を追加し、ミニバンの基本価値をさらに強化しています。

もともと充実した装備を誇るスパーダですが、今回の特別仕様車では、駐車時などの周囲確認をサポートする「マルチビューカメラシステム（ディーラーオプションのナビゲーションシステム等が必要）」や「後退出庫サポート」といった安全運転支援機能を標準装備。さらに、夜間の視認性を高めるアダプティブドライビングビームや、車内を明るく照らすLEDルームランプも採用されています。

そして快適装備における最大のトピックは、2列目シートヒーターの追加です。標準装備の運転席・助手席シートヒーターに加え、2列目にもヒーターが完備されたことで、乗員全員が季節を問わず快適に移動できる空間を実現しました。

デザイン面では、30周年の記念となる専用アイテムを採用。リアには、初代ステップワゴンの車名ロゴデザインをモチーフとした「30周年専用エンブレム」が装着されます。

また、インテリアのインパネガーニッシュやドアライニングなどには「30周年専用ステップワゴン ブランドタグ」があしらわれました。精悍なスパーダのリアビューに、どこか懐かしい初代ロゴのエンブレムが組み合わさることで、30年の歴史を感じさせる独特の存在感を放っています。

ボディカラーは「トワイライトミストブラック・パール」をはじめ、「プラチナホワイト・パール」「メテオロイドグレー・メタリック」「クリスタルブラック・パール」「プレミアムクリスタルガーネット・メタリック」の全5色が設定されました。

ステップワゴン e：HEV スパーダ 30周年特別仕様車の価格（消費税込）は415万9100円です。

なお、今回のスパーダと同時に「ステップワゴン e：HEV エアー EX 30周年特別仕様車」（409万8600円）も設定され、同日に発売されています。

※ ※ ※

精悍なデザインと高級感のある内装で人気のスパーダに、2列目シートヒーターやマルチビューカメラなどの「あったらうれしい」機能が追加された30周年特別仕様車。

初代をオマージュした専用エンブレムという遊び心も加えられ、機能性だけでなく所有する満足感も満たしてくれる一台といえそうです。