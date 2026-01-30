この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「このタレは美味しすぎる！」日本の“しゃぶしゃぶ”に初挑戦した外国人が絶賛、箸が止まらなくなった「魔法のソース」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開した。今回はサモア出身の女性とフィジー出身の男性カップルをゲストに迎え、彼らの夢だった場所へ案内。その道中で起きた奇跡的な遭遇や、日本食への感動的なリアクションが話題を呼んでいる。



動画の冒頭、空港でJukiaが声をかけた二人は、女性の21歳の誕生日祝いで来日しており、大の車好きであることが判明。特に開催中の「東京オートサロン」に行きたいと熱望していた。Jukiaたちは急遽チケットを手配し、二人を会場である幕張メッセへと連れ出すサプライズを敢行した。



会場に到着すると、二人は「信じられない！」と大興奮。憧れの日本車を目の当たりにし、女性は「夢が2つも叶ったわ！」と目を輝かせた。さらに会場内で、男性が「嘘だろ！？」と絶叫する場面が訪れる。なんと南アフリカの世界的ラグビー選手に偶然遭遇したのだ。快く写真撮影に応じてもらい、「人生で一番の誕生日だよ！」と、二人は興奮冷めやらぬ様子で喜びを爆発させた。



夜には、日本の鍋料理「しゃぶしゃぶ」を体験するためにレストランへ。初めて見る独特な鍋の形状や、薄くスライスされた肉に興味津々の二人。ゴマだれを口にした男性は、あまりの美味しさに顔を覆い「言葉が出ないよ」と絶賛した。初めてとは思えないほど器用に箸を使いこなし、「本当に美味しい！」と日本食の虜になった様子を見せた。



別れ際、Jukiaからサプライズプレゼントを受け取った二人は「最高の経験をさせてくれてありがとう」と感謝を伝えた。車という共通の趣味を通じて生まれた国境を超えた絆と、日本での予期せぬ奇跡の連続に、見ているこちらも温かい気持ちになる動画となっている。







