¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ
(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE
TV¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡×¤¬¡¢7·î¤«¤é¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È²ÐÍËÌë11»þ¡È²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë!!¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë»ö¤¬·èÄê¡£²»³Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ªÂè1ÃÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡×¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ªÂè1ÃÆ
²»³Ú´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´äºêÂÀÀ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ç²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¾®À¾ ÎË¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖDr.STONE¡×¤Î²»³Ú¤â¼ê¤¬¤±¤¿YUKI KANESAKA¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±ÂÎÀ©¤ÇÀ©ºî¡£
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ªÂè1ÃÆ¤Ï½é½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¿ÈµÁÂÎ¤Î¥µ¥¤¥Üー¥°¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÁðÆåÁÇ»Ò¤È¸ø°Â9²Ý¥á¥ó¥Ðー¤¬ËÜºî¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¤ÈSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤ÏÁðÆåÁÇ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÈ¾ÅÄ½¤Ê¿¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£»ÎÏºÀµ½¡¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¥¤¥é¥¹¥È¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯SF¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¸ø¼°¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°SNS¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×Éû´ÆÆÄ¤Ê¤É¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤Ë¤è¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¥â¥³¤Á¤ã¤ó¡£¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ë¡ÖSelf-Reference ENGINE¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëSF¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥´¥¸¥é S.P¡ã¥·¥ó¥®¥å¥é¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¡×¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤¿±ß¾ë Åã¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤ËNetflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ô¥ë¥°¥ê¥à ¥Æ¥¤¥¯¥¹¡¦¥ª¥Õ¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥×¥ê¥¬¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÈ¾ÅÄ½¤Ê¿¤¬»²²Ã¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¡£²»³Ú´ÆÆÄ¡¦²»³Ú¡§´äºêÂÀÀ°
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë³«¤¤¤¿»¨»ï¤Î¥«¥éーÈâ³¨¤ËÁðÆåÁÇ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Ë»ä¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎºîÉÊ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¤È¥«¥éー¡£¡Ö»ÎÏºÀµ½¡¡×¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃø¼ÔÌ¾¡£
¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Î¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î°ìÉô¤Ë»²²Ã½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÅÀ¤«¤Ä¸¶Åµ¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ò²»³Ú¤ÇºÌ¤ë¤¿¤á¤Ë»ä¤¬¹Í¤¨¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö²»¤Î¸ø°Â£¹²Ý¡×¤Ç¤¹¡£
ºÍÇ½¤¢¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢»ä¼«¿È¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤è¤êÎÉ¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëî²¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤«³§ÍÍ¤È¡Ö¥¨¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£²»³Ú¡§¾®À¾ ÎË
Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·à¾ì¤Ç½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡Ù¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÁÏºî¤ä»×ÁÛ¤Ë¤â¡¢¹¶³Ì¤Î±Æ¶Á¤Ï¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î²»³Ú¤ò¼«Ê¬¤¬Ã´¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡ÄºÇ½é¤ÏÅþÄì¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀ¤³¦¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤¼õ¤±¤¿¤¤--
¤¿¤À¤½¤Î»×¤¤¤ÇÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Î¥´ー¥¹¥È¤ÎÓñ¤¤Ë½¾¤Ã¤Æ!²»³Ú¡§ YUKI KANESAKA
¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡¢Á´¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤«¤é¤¹¤°¤Ë¡¢Amazon¤Ë¤¢¤ë±Ñ¸ìÈÇ¤ÈÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¸¶ËÜ¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¼è¤ê¤è¤»¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çºî¶Ê¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÔî¤·¤¤¶Ê¿ô¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬Î¹¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÁÍ§¤ÎÂÔ¤Ä¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÏ¿²»¡£¾å³¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»ÅÎ©¤Æºî¶È¡£¤½¤·¤Æµ¢¾ÊÃæ¤ÎTokyo¤Ç¡¢¥â¥Áー¥ÕÃ£¤ÏÄ¹Î¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥»ー¥¸¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤«¤é¡¢ÁÈ¶Ê¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ê¤ê½ªÃå¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¡¢Þú¤à»ö¤Ê¤¯¡¢½ñ¤Ä¾¤¹»ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ»Äø¡£
ËÍ¤Î»×¤¤¤È¾×Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê·²¤Ï¤½¤ó¤Êµ°À×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£