東出昌大、エゴサは全てチェック→9日間で計3時間睡眠 スキャンダル直後の心境明かす
俳優の東出昌大が31日放送MBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演。スキャンダル直後の心境を明かす。
【番組カット】NGなしの赤裸々トーク！真剣に答える東出昌大
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」に東出が登場。実に11年ぶりという共演に、MCの明石家さんまが「この11年の間にいろいろあったんだ」としみじみ語りかけると、東出は「いろいろありました」と笑い飛ばす。
まずは芸能履歴書ボードをもとに、波乱万丈な人生を振り返る。デビュー秘話をはじめ、俳優としての転機について、東出はNHKの朝ドラ『ごちそうさん』への出演だったと回想する。自身の過去についてまったく気にするそぶりを見せない東出に、アキナの山名文和は「今日は何を聞いてもいいんですか？」と問いかける。「いいですよ！」と笑顔で応じる東出は、世間をにぎわせたスキャンダルにも答える。
観覧者からの「エゴサーチはしますか？」という質問に、東出は「スキャンダルの直後は全部見ました」と告白する。「9日間で合計3時間しか眠れなかった」「『とにかく朝がきてくれ』と思っていた」と追い詰められた当時の心境を激泊する。さらに東出は「マスコミを何とも思わなくなった」と話すが、その理由とは。
ほかにも、「山でどんな生活をしているんですか？」という質問には、東出は朝5時頃に起床し狩猟に出かけるなど、山での生活ぶりを披露。動画を交えて、ベールに包まれた山暮らしを公開する。現在もテレビやエアコンがない環境について、東出は「かなり楽しい」と充実した表情を見せる。さんまは「いっぺん行ってみたいな」と興味津々。中川家はそろって「行かんでいいですよ」とストップをかける。
また、東出からさんまへ「なぜ働き続けているのですか？」と逆質問が投げかけられる。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
中川家（剛、礼二）
アキナ・山名文和
＜ゲスト＞
東出昌大
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
【番組カット】NGなしの赤裸々トーク！真剣に答える東出昌大
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」に東出が登場。実に11年ぶりという共演に、MCの明石家さんまが「この11年の間にいろいろあったんだ」としみじみ語りかけると、東出は「いろいろありました」と笑い飛ばす。
まずは芸能履歴書ボードをもとに、波乱万丈な人生を振り返る。デビュー秘話をはじめ、俳優としての転機について、東出はNHKの朝ドラ『ごちそうさん』への出演だったと回想する。自身の過去についてまったく気にするそぶりを見せない東出に、アキナの山名文和は「今日は何を聞いてもいいんですか？」と問いかける。「いいですよ！」と笑顔で応じる東出は、世間をにぎわせたスキャンダルにも答える。
ほかにも、「山でどんな生活をしているんですか？」という質問には、東出は朝5時頃に起床し狩猟に出かけるなど、山での生活ぶりを披露。動画を交えて、ベールに包まれた山暮らしを公開する。現在もテレビやエアコンがない環境について、東出は「かなり楽しい」と充実した表情を見せる。さんまは「いっぺん行ってみたいな」と興味津々。中川家はそろって「行かんでいいですよ」とストップをかける。
また、東出からさんまへ「なぜ働き続けているのですか？」と逆質問が投げかけられる。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
中川家（剛、礼二）
アキナ・山名文和
＜ゲスト＞
東出昌大
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー