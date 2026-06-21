元日本代表でＪ３福島のＦＷ三浦知良（５９）が２０日、大阪・堺市のＪ−ＧＲＥＥＮ堺で「明治安田Ｐｒｅｓｅｎｔｓ三浦知良選手と一緒にサッカートレーニング体験イベント２０２６」に参加。イベント後にはＷ杯北中米大会を戦う森保ジャパンにエールを送った。初戦のオランダ戦は２−２で引き分け。レジェンドも試合を目にし「僕は楽しく一ファンとして見ていました。評価するというよりも楽しんでという感じですね」と振り返