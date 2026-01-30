モデルでタレントのローラ（３５）が、イメージ激変の姿を見せた。

３０日までにインスタグラムを更新し、「Ｏｎｃｅ ｄｅｃｉｄｅｄ，ｉｔ ｂｅｇｉｎｓ．Ｕｎｄｅｃｉｄｅｄ， ｉｔ ｎｅｖｅｒ ｄｏｅｓ 頭の中で思っている事を、決めたら、始まる。決めなかったら、何も始まらない」と日本語と英文で思いをつづる。そして「Ｏｕｔｆｉｔ ｆｒｏｍ ＠ｍａｘｍａｒａ」と記し、古民家のような場所で黒のシックな服を着こなした。

ローラは２０１５年に活動拠点を米・ロサンゼルスへ移した。昨年４月には「私の佐藤家の祖先が眠る新潟で、雑穀やお米、野菜さん達を畑で耕す事を決めました」と農業挑戦を報告するとともに、本名が「佐藤えり」であると明かした。

今回の投稿場所は福岡・八女市。茶髪のギャル時代からガラっと変わった大人の美しさにファンは「美しい！日本の伝統美とローラ」「ローラちゃん…綺麗」「この世で一番美人」「肌がものすごいキレイ」と絶賛。

さらに「え？八女」「八女にまさかのローラさん君臨」「八女市にいたの〜〜！！やばすぎる！！！」「八女市来てたなんて！遭遇したかったです！」「え！まさかのローラちゃん、八女にいるの？」「八女ですか？一目お目にかかりたいです」と驚きが止まらなかった。