Googleは、東京・虎ノ門ヒルズ ステーションタワーにて2026年1月29日（木）から31日（土）まで開催されるクリエイティブフェスティバル「TOKYO PROTOTYPE」に出展しています。

同イベントの展示では、Googleのハードウェア デザイン哲学である「エモーショナル デザイン」をテーマに、Google Pixelの制作プロセスやプロトタイプが紹介されています。

展示ブースでは、普段は目にすることのできないハードウェアの初期の図面、ラフスケッチ、プロトタイプから実機に至るまでの進化の軌跡など、デザインの舞台裏を公開。また、見た目だけでなく、手に馴染む質感や素材感、自然界の色彩から着想を得たカラーリングなど、緻密に計算された Googleハードウェアのデザイン哲学が展示されています。

展示ブースは5枚の花弁をイメージしたテーブルが配置され、テーブルごとにPixel、Pixelプレミアムライン（Foldなど）、Pixel Watch、Pixel Buds、Nest Miniのデザインプロセスが展示されています。デザインやカラーのインスピレーションの元となった物が一緒に展示され、Googleのプロダクトの数々がなにをヒントにつくられているかの一端を知ることができます。

↑Pixel Buds 2aのIrisカラーは天然鉱物の色からインスピレーションを得ている

Googleのプロダクトは、人とテクノロジーをつなぐために、“自然”からインスピレーションを得ていることが多いと言います。植物や鉱物など、今回のイベントを体験すると、Googleのデザイン哲学に触れられたような感覚になりました。自然からのインスピレーションは、本展示のデザインにも活かされています。

↑Pixel Watchのデザインは、水の表面張力をイメージしているという

また、会場では Google Pixelの音声コレクション「Wild Hokkaido」が流れ、五感を通じて、プロダクトの背景にあるストーリーを全身で体験できます。

さらに、日本を代表するデザイナーの柴田 文江氏、アイウェア デザイナーの外山 雄一氏、建築家永山 祐子氏らが、Googleデザイン チーフ オフィサーを務めるアイビー ロス氏との対話を通じて、「AI時代のデザインの役割」や「人間に寄り添うテクノロジーの形」を語る本イベントでしか見られないスペシャル動画も公開されます。

「TOKYO PROTOTYPE」概要 ブース名：GOOGLE HARDWARE DESIGN STUDIO Prototyping - 動きの中の詩。2026

日時：2026年1月29日（木）〜1月31日（土）11:00 〜21:00

会場：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 「TOKYO NODE」45F

東京都港区虎ノ門丁目6-2 虎ノ門ヒルズステーションタワー

入場料：無料

