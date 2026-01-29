「かわいいだけじゃダメですか？」で脚光の24歳女子バレー日本代表が“熱烈”アピール「そんなん言われたら…」
女子バレーの野中が自らデザインのグッズをアピールした(C)産経新聞社
バレーボール女子日本代表で、SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、自らデザインしたグッズの発売について報告した。
野中はインスタで「この度、MOz FOREST LABELさんとコラボすることになりました！パーカーやTシャツなどをデザインしました！」と報告し「皆さんにも気軽に着ていただけるものになってます！」と紹介した。
グッズは完全受注生産で、2月受注開始予定と明かし「自分で自分の好きなデザインを入れた服を作るのはとても新鮮でした」と振り返っている。
また「デザインはそのときに公開されますので楽しみにしていてください！！皆さんが着てくれるのを楽しみにしてます！！！」と熱烈なアピールで投稿し、ファンからは続々と反応が寄せられた。
ファンからは「パーカー欲しい 瑠衣ちゃん可愛すぎ」「目の保養すぎるわ」「どんなデザインか、楽しみです」「楽しみにしてますね」「買います」「可愛いー！」「もちろん買いやす」「是非とも欲しい」「そんなん言われたら買ってまうやろ〜」と、様々な声が届けられた。
秋田出身で24歳の野中は、日本代表に初選出された際にキックオフ会見で「かわいいだけじゃダメですか？」と挨拶。8人組アイドルグループ『CUTIE STREET』の人気フレーズを使って一躍脚光を浴びた。
