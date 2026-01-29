「かわいいだけじゃダメですか？」で脚光の24歳女子バレー日本代表が“熱烈”アピール「そんなん言われたら…」

女子バレーの野中が自らデザインのグッズをアピールした(C)産経新聞社

バレーボール女子日本代表で、SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している野中瑠衣が自身のインスタグラムを更新し、自らデザインしたグッズの発売について報告した。

野中はインスタで「この度、MOz FOREST LABELさんとコラボすることになりました！パーカーやTシャツなどをデザインしました！」と報告し「皆さんにも気軽に着ていただけるものになってます！」と紹介した。

グッズは完全受注生産で、2月受注開始予定と明かし「自分で自分の好きなデザインを入れた服を作るのはとても新鮮でした」と振り返っている。

また「デザインはそのときに公開されますので楽しみにしていてください！！皆さんが着てくれるのを楽しみにしてます！！！⁡」と熱烈なアピールで投稿し、ファンからは続々と反応が寄せられた。