YouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」が、「お骨あげの時に嫌な思いをしない為の話です」と題した動画を公開。元火葬場職員の肩書を持つ下駄氏が、ご火葬の際に棺に入れる「副葬品」について解説した。

下駄氏は、副葬品について「基本的にはあまり入れないほうが良い」と語る。その理由は、火葬炉の保護という側面もあるが、何よりも「ご遺骨の状態に影響し、お骨あげの際に集まったご遺族が嫌な思いをする可能性がある」ためだという。

例えば、プラスチックやガラス製品は高温で溶け、ご遺骨にへばりついてしまうことがある。特にメガネをかけたままご火葬すると、溶けたガラスレンズが頭蓋骨に付着し、ご遺族がショックを受けるケースは少なくないと氏。また、分厚い本や大きなぬいぐるみは燃え残って大量の灰となり、ご遺骨が埋もれてしまう原因になる。

さらに氏は、金属類にも注意を促す。故人が三途の川を渡るための渡し賃とされる「六文銭」も、溶けてご遺骨に付着することがあるという。また、まれなケースとして、棺案で見落とされた医療用のハサミがご遺骨の中から出てきて、現場が騒然となった経験も明かした。

副葬品に関するルールは全国で統一されておらず、火葬場によって大きく異なるのが現状だ。下駄華衛氏は、「これは入れても大丈夫だろうか」と迷った際には、必ず葬儀社の担当者に確認することが重要だと強調する。故人を想って入れたものが、かえってご遺骨を損ねる結果にならないよう、正しい知識を持つことが、穏やかなお見送りにつながると締めくくった。

