この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【月末乗り換え注意】楽天モバイルへMNPワンストップで乗り換える時は『MNP転入が開始できない』トラブルに注意！」と題した動画を公開。携帯キャリアの乗り換え手続きを簡略化する「MNPワンストップ」を利用した際に起こりうるトラブルと、その具体的な解決策について解説した。



動画で氏は、自身がドコモから楽天モバイルへMNPワンストップで乗り換えようとした際、「MNP転入手続きができない」というトラブルに見舞われた経験を語った。通常は20分程度で完了するはずの手続きが、1日以上も停滞してしまったという。



このようなトラブルが起きやすい状況として、氏は「月末の乗り換え」に警鐘を鳴らす。多くの携帯キャリアでは解約月の料金が日割り計算されないため、料金の二重払いを避けようとするユーザーの申し込みが月末に集中する。その結果、システムが混み合い、手続きが正常に進まない可能性があると指摘した。



氏が実際に遭遇したトラブルは、乗り換え手順のSTEP2「電話番号の引き継ぎ申請（MNPワンストップ転出手続き）」が終わらず、次のSTEP3「MNP転入」へ進むためのボタンが表示されないというものだった。元のキャリアであるドコモからは手続き完了の通知が来ているにもかかわらず、楽天モバイル側のステータスが更新されない状態が続いたという。



この問題に対し、氏が最終的に取った解決策は、従来の「ツーストップ方式」への切り替えであった。具体的には、まず元のキャリア（ドコモ）で一度MNP転出申請を解除。その後、改めて「MNP予約番号」を手動で発行し、その番号を楽天モバイルの申し込み手続きで入力することで、無事に乗り換えを完了できたと説明した。



MNPワンストップは便利な反面、システムの混雑など予期せぬ要因で手続きが滞ることもあるようだ。特に料金を節約しようと月末に乗り換えを計画している場合は、万が一の際の対処法として、この「ツーストップ方式」への切り替えも視野に入れておくと、スムーズな乗り換えに繋がるかもしれない。