UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 アトレチコ・マドリードとボデ・グリムトの試合が、1月29日05:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、フリアン・アルバレス（FW）、アレックス・バエナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのダビド・ハンツコ（DF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がヘディングシュートを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

しかし、34分ボデ・グリムトが同点に追いつく。フレドリク・ビェルカン（DF）のアシストからフレドリク・シューボル（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

57分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ホセ・ヒメネス（DF）、アレックス・バエナ（MF）に代わりマッテオ・ルッジェーリ（DF）、ティアゴ・アルマダ（MF）がピッチに入る。

59分ボデ・グリムトが逆転。カスパー・ホッグ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ボデ・グリムトが1-2で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは63分にマルコス・ジョレンテ（MF）、85分にティアゴ・アルマダ（MF）に、またボデ・グリムトは67分にニキータ・ハイキン（GK）、90+5分にイサックダイビック・マータ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-29 07:11:01 更新