2月8日に投開票が行われる衆院選挙に立候補しているYouTuberでビジネスアナリストの深田萌絵氏が27日にX（旧Twitter）で、立候補後にメディアに聞かれたことを明かし、ネット上で物議を醸している。

深田氏は東京24区から無所属で立候補している。

公示日である27日、深田氏はXで、「立候補してからメディアから ・免許証・マイナンバー・会社謄本・卒業証明・セックス相手の情報を求められました」と告発。

この質問に深田氏は、「これが、この国の選挙です」と訴えかけていた。

ポストに一部のユーザーからは、「あまりにもメディアは馬鹿げてる」「それメディアが大罪ではないですか？」という深田氏への同情が集まっていた。

一方、深田氏はどのメディアから質問されたのかは明かしておらず、また、立候補者のマイナンバー情報や性的関係を持った相手などの情報は28日時点で報じられていない。

そのため、深田氏の元には、「これが本当なら、そのメディアの名前を公表して社会的に断罪すべきレベルの話」「それ、どこのマスコミが質問したのかちゃんと公表した方が良いですよ？」「どこのメディアですか？本当なら大変なことです」という声も集まっていた。

果たしてどのメディアがどのような目的で聞いてきたものなのか。Xユーザーからの質問に対し、深田氏は28日昼現在、具体的に回答していない。