衆議院総選挙が2026年1月27日に公示され、12日間の選挙戦に突入した。与党は勝敗ラインとされる233議席をクリアできるのか、選挙後の政局はどうなるのか、「選挙の神様」とも言われる久米晃・元自民党事務局長（選挙・政治アドバイザー）に聞いた。久米さんは、自民の大勝はないと見る。

（聞き手ジャーナリスト菅沼栄一郎）

新党結成で自民党議員の公明党票への淡い期待は吹き飛んだ

―― 今回の総選挙の結果を占う最大のポイントは？

―― 内閣支持率が落ち込んだのは

岸田内閣解散時の261議席を基本にすると、「30小選挙区は敗北確実」

―― 公示直後の現状で、「自民対中道」の議席数は、どこまで読めますか？

創価学会は勝負に出た「高市首相に自らの存在感を知らしめる絶好の機会」と

―― 「創価学会票」が丸ごと立憲に移動するのか、自民党議員とのしがらみとか、いろいろな見方があります。

「消費税減税」は争点でなくなった、最近の政党はご機嫌取りばかり

――選挙の争点ですが、「みらい」を除いては全党が「消費税減税」（食料品などの種別や期間の別はあるが）を言っている。金融市場から警告を受けているのに、「財源論」が深まらない。

「消費税の減税は、争点じゃなくなっちゃいました。安倍さんが突然の解散を、最初にやったときは、消費税の税率アップを2年間ストップしました。これには、有権者が拍手喝采しました。だけど今回は主要全党が消費税率を下げる、と言っちゃったもんだから、消費税問題は争点ではなくなった。

どの政党も、正論を言わなくなっています。ポピュリズムというのはこのことですね。有権者のご機嫌取りみたいなことばかり言ってる。政党はやはりきちんと、責任をもって説明しなければ。その説明力がない。有権者は政治不信に陥る。大衆に迎合するようなことばかり言っているから、有権者は政治家を信用しなくなっている」

自民・中道の議席予想は微妙だが、総選挙後の政局展開はどうなる？

―― 与党が過半数を維持しても、自民党内には、高市首相への不満が残る？

―― 「中道改革連合」は負けたら分裂ですか？

「立憲の左の部分は切れるでしょう、たぶん。でも、多くの人間は後がない公明出身者と一体となって、この先を目指して残ることになると思います。この塊がひとつになって、自民に向かってくれば、脅威になります。とくに小選挙区では」

―― しかし、次の参議院選挙は、2年余り先ですね。

「来年は統一地方選挙がある。44道府県で地方議員選挙がある。地方議会では、公明党が組織として残っており、自民党との協力関係を結んでいる地域が少なくありません。県議会では一人区が多い。自公協力が残っているんです。

一方で、自民党の場合、選挙に負けなければ総裁を追い出せない。ただ、参議院選挙で負けてやめた総裁は多いです。宇野宗佑さん、橋本龍太郎さん、安倍晋三さんや森喜朗さんもそれに近い。安倍さんと高市さんが決定的に違うのは、高市さんの周りには人がいない。安倍さんは人が自ずと集まってきていた。高市さんは苦境に陥った時に、あっという間に倒れるかもしれません」

甘い密を吸って来た野党は変われない

―― 維新の会や国民民主、参政党などとの「連立関係」はどうなりますか？

――総選挙後、国民民主も参政も、ともに自民との連立は確実ですか？

「石破政権で自民党は惨敗した。だけど野党は政権を取る気はない。政権担当能力はないことはみんなわかっている。それだったら、自民党に寄って、無理難題を言って政策を実現してもらった方が便利。少数与党になった自民党に、無理が通るようになっちゃった。国民や参政にとっては、非常に都合のいい状況なんです。そんな、ゆるい連立状況が当面は続いていきます」