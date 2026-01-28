とろ〜り濃厚チーズ…ロッテリアに「フィリーチーズステーキバーガー」登場　期間限定で4品展開

ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2026年2月4日（水）から期間限定で「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新商品4品を販売する。※文中の価格は全て税込表記

「フィリーチーズステーキバーガー」は、アメリカ・フィラデルフィア発祥のサンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいをバーガーで楽しめる一品。ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で焼いた牛カルビ肉とオニオンを合わせた。濃厚なレッドチェダーチーズソースと、スモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどを使用し、もっちり食感のバンズで挟んだ。

また、トマトやレタスを合わせた「べジ フィリーチーズステーキバーガー」や、ハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」も登場。このほか、ハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを「フィリーチーズステーキバーガー」の２倍に増量した「ダブル フィリーチーズステーキバーガー」も販売される。

〈商品概要〉

【フィリーチーズステーキバーガー】620円

ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉や、オニオンを合わせた。濃厚なレッドチェダーチーズソースと、スパイシーでスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどを使用し、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。

【べジ フィリーチーズステーキバーガー】680円

「フィリーチーズステーキバーガー」に、トマトとレタスを合わせた一品。トマトの程よい酸味がチーズや牛カルビ肉の濃厚な味わいを引き立て、シャキシャキのレタスが食感にアクセントを加えた。

【スパイシー フィリーチーズステーキバーガー】680円

「フィリーチーズステーキバーガー」に、ピリッとした辛みが特長のハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた。チーズのまろやかな味わいに、スパイシーな風味をアクセントに加えた食欲をそそる一品。

【ダブル フィリーチーズステーキバーガー】990円

「フィリーチーズステーキバーガー」のハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを約２倍に増量した贅沢なバーガー。フィリーチーズステーキの濃厚な旨みを存分に楽しめる一品。

※表示価格は全て税込

※一部店舗を除く76店舗で販売予定

※2月下旬まで販売予定。なくなり次第終了