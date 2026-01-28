1月27日、格安航空会社（LCC）ピーチ・アビエーションが、3月13日から16日に関西国際空港（大阪）と新千歳空港（北海道）の間に深夜の臨時便を運行すると発表した。

13日から15日は大阪を夜20時35分発、札幌に22時30分着。14日から16日には札幌を深夜2時発、大阪4時25分着の便の運行が予定されている。これは3月13日から15日にかけて大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）でおこなわれる、嵐の最終コンサートツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』に合わせたものだ。

「嵐の札幌公演は、日程発表後から札幌のホテルが軒並み満室状態となりました。12日には北海道大学の後期試験もあるため、深刻なホテル不足が取りざたされていたのです。

JR北海道は、夜に札幌から旭川まで臨時特急を運行すると発表しています。札幌以外の街への宿泊もおこなわれるのでしょう。今回発表された臨時便を使うことで、コンサート終わりに現地に宿泊することなく、関西へ移動が可能となります」（スポーツ紙記者）

ピーチのXでは《相変わらぬ繋がりを胸に、心潤す二度とない時間を重ねるため、大きな想いを乗せて翔び立つ一歩を》と告知がなされており、メンバーの名前とカラーを絡めたあたたかいメッセージとなっている。

ホテルが取れないコンサート参加者にとっては “朗報” というべき知らせだが、X上では不便さを指摘する声も聞かれる。

《ピーチの増便嵐に行く人向けなのは確実だけど行きは30分遅れると荷物預けてる場合、取り残される恐れがある帰りは新千歳でも関空でも待ちが長いと何方ともに送迎か車無いとあまりいいフライトとは言えないよな》

《ピーチの増便でさ、22:30に新千歳着いたとして、ギリギリ最終のJRには間に合うかもしれないけど……考えて？3月でも飛行機は遅延します。1時間なんてザラにあります…………札幌まで着けないのでは？新千歳の床で寝るの？》

こうした声が聞かれる理由を旅行ライターが指摘する。

「今回のピーチの増便は、ふだんは運行していない時間帯に飛行機を飛ばすイレギュラーなものですから、どうしても不便さがともなってしまうのは仕方ないですね。

行きの場合、22時30分に新千歳空港へ到着したとして、札幌・小樽方面へ至る最終列車は23時21分です。空港と鉄道駅は直結していますが、仮に飛行機が遅れた場合、終電を逃す可能性がありますね。

飛行機が遅延する理由は天候悪化などやむを得ない事情とともに、搭乗者の空港到着の遅れや手荷物トラブルが原因となるケースもあります」

遅延を起こさないためには、飛行機に乗るファン一人ひとりの心がけも大切ということなのだろう。