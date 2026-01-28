「見た記憶を消して初見の感動をもう一度」願望を叶えるアプリが登場！何度も楽しめることは″幸せ”なのか【作者に聞く】
素晴らしい作品に出合ったとき、最初の感動や衝撃をもう一度味わいたくて「記憶を消したい！」と思ったことはないだろうか。それは一見夢の技術のようにも思えるが、想定外の副作用もあるもので……。
タカノンノ(@takanonnotakano)さんのオリジナル漫画「記憶を消して読みたい漫画」は、X(旧Twitter)上で3.4万件以上のいいねとともに、「本当に好きな話」「考えさせられるおもしろい作品」と読者からさまざまな反響が寄せられている作品だ。新人漫画家と、彼女の古くからの友人で、“記憶を消すアプリ”の開発者の二人を軸に描かれた中編は、コミカルながらも“作品の記憶”について考えたくなるテーマを帯びている。そんな同作の舞台裏を、作者のタカノンノさんに取材した。
一見コミカルでありながらも演出やストーリー展開から"記憶を消して読む"ことへの思いが強く感じられる本作、「記憶を消して読みたい漫画」。「ショートショートショートさん」などの作品で知られるプロの漫画家・タカノンノさんに本作における演出について詳しく訊ねると「"状況はヤバそうなんだけど、少し間の抜けた雰囲気も漂っている"くらいの温度感が、題材的にも私の描きやすさ的にも丁度いいかなと思って演出しました。アニメ『ブレンパワード』以降の富野由悠季作品みたいな、緊張感があるんだかないんだかよくわからない作品が好きなんです」と教えてくれた。
同時に"互いに惹かれ合ってるんだけど同時に嫉妬心も抱いてる"という関係性が大好物なのだそうで、本作の主人公たちに対しては「二人とも幸せになれるといいですね」と、好きだからこその言葉をかけている。
"創作"や"創始者"をテーマにすることが多いタカノンノさん。「それしか引き出しがない」とこぼしながらも「何かを創り出してそれが自分や他人の救いになる構図って美しいなあという思いもあったりするので、よく題材に選びます」と素直な気持ちも明かしてくれた。
ショート漫画、中編漫画に限らず、読者を飽きさせないようにおもしろポイントを随所に配置するという工夫を凝らしているというタカノンノさんの作品たち。細かな作画とコミカルなストーリー展開、そこに隠された"創作者"としての想いを、本作を読んで感じとってほしい。
取材協力：タカノンノ / くらげバンチ(新潮社)
