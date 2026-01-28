CBÉÔÂ¤ÇCL¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤ËÎ×¤à¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢±óÆ£¹Ò¤¬ÀèÈ¯¤«¡Ä¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡ÖCB¤Ë¤ÏÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤¬ºÆ¤ÓCB¤Î°ÌÃÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡Ø¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿±óÆ£¤Ï¡¢24Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ÇÌó1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£Á°È¾36Ê¬¤Ë¡¢Éé½ý¤·¤¿DF¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢±¦CB¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢28Æü¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè8Àá¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤ÇCB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÏCB¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¥´¥á¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢19ºÐDF¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¤ÏÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÈÆâ¤ËÉÔ¹¬¤¬¤¢¤Ã¤¿DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Ë¤ÏÆÃÊÌµÙ²Ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿¦¤¬CB¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÉé½ýÌÀ¤±¤Î±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ÏÄ¹¤¤´ÖÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ï»î¹ç¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î3Æü¸å¤Ë¤â»î¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëCB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë¤ÏÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢CB¤Ï¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë°Ê³°¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÆ£¤¬ºÆ¤ÓCB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
