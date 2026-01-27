バレンタインにもぴったり！　「北海道バターのいとこ」に冬季限定「いとことチョコレート」が新登場

GOOD NEWSは1月20日、北海道限定で展開する「北海道バターのいとこ」から「いとことチョコレート」を全国の販売店舗にて発売しました。

■1枚で2つのフレーバー＆食感が楽しめる！

「北海道バターのいとこ」は、ゴーフレット生地にスキムミルクジャムをサンドしたお菓子で、北海道産の原料にこだわり、北海道の自社工場にてつくる限定商品となっています。

今回発売する同商品では、「北海道バターのいとこ」をベースに、その半分にチョコレートをまとわせており、2つのフレーバーと食感が楽しめるようになっています。

「北海道バターのいとこ」は通常、北海道内直営店舗のみで販売していますが、「いとことチョコレート」は全国の販売店舗で購入することができます。

また、大切なギフトや自分へのご褒美に味わってほしいという想いから、店頭でひとつずつ購入できる個包装タイプを用意。”ひとつ”用の箱と各フレーバーが4枚ずつ入ったギフトBOXを展開しています。

「北海道バターのいとこ」とチョコレートをかけ合わせた、今だけの新感覚の味わいをぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか？

■商品概要

商品名：いとことチョコレート

フレーバー：プレミアムミルク、チョコ、塩キャラメル、ホワイトチョコ

価格：1枚販売 432円、ギフトBOX 1,620円

販売期間：2026年1月20日〜

取扱い：全国の「バターのいとこ」各店舗 ※一部店舗（大丸東京店）を除く

公式サイト：https://butternoitoko.com/

（フォルサ）