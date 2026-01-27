ソフトバンクは、子ども向けケータイ「キッズフォン4」を2月20日に発売する。端末価格は2万9520円。あわせて、キッズフォン向け新プラン「基本プラン2（キッズフォン）」（月額748円）の提供を開始する。

また、家族が対象プランに加入している場合は「基本プラン2（キッズフォン）」が6カ月間無料になるキャンペーンを2月20日に開始する。適用には申し込みが必要で、終了日は未定。

キッズフォン4

「キッズフォン4」はZTE製の子ども向けケータイ。端末価格は2万9520円で、24回払いの場合は月1230円、36回払いの場合は月820円。

登録している宛先のみと通話・メールできる機能や、子どもの居場所を確認できる「位置ナビ」（月額220円）、子どもが家に着くと保護者に通知が届く「ただいま通知」、「タッチでメール」、「防犯ブザー」といったみまもり機能を備えるほか、利用時間制限や遠隔ロックを設定できる。

ウェブブラウザーやアプリのインストール機能は搭載しない。

約800万画素のカメラを搭載し、漢字の読み方がわかる「よみかたモード」や算数の問題の答えを教えてくれる「けいさんモード」を備える学習サポート機能「これなにAI」が利用できる。「これなにAI」は保護者の設定でオン・オフを切り替えられる。

防水防塵性能はIPX5／IPX8／IP6Xで、耐衝撃性も備える。

本体色はライトブルー、ラベンダー、ブラックの3色展開。

基本プラン2（キッズフォン）

主な仕様 キッズフォン4 大きさ 約56×109×14.2mm 重さ 約117g 連続通話時間（静止時） 4G LTE（FDD-LTE）：約926分 連続待受時間（静止時） 4G LTE（FDD-LTE）：約260時間4G（AXGP）：約285時間 充電時間 約61分（USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ） 接続端子 USB Type-C SIM eSIM バッテリー 2000mAh チップセット Qualcomm SM6115pro（オクタコア）2.1GHz＋2.0GHz メモリー／ストレージ 2GB／64GB 外部メモリーカード 非対応 5G 非対応 4G FDD-LTE：B1/3/8TDD-LTE（AXGP含む）：B41 3G（W-CDMA） 非対応 2G（GSM） 非対応 VoNR 非対応 VoLTE（HD+） 非対応 VoLTE 対応 ディスプレイ 約3.6インチTFT液晶（1280×720） カメラ メインカメラ：約800万画素サブカメラ：約500万画素オートフォーカス対応手ブレ補正対応（静止画のみ）動画最大撮影サイズ：HD（1280×720） ライト 対応 テレビ 非対応 防水 IPX5／IPX8 防塵 IP6X 耐衝撃 MIL-STD-810G／Method 516.6／Procedure IV Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n テザリング 非対応 Bluetooth 非対応 FeliCa 非対応 赤外線通信 非対応 生体認証 非対応 ワイヤレス充電（Qi） 非対応 緊急速報メール 対応

「基本プラン2（キッズフォン）」は、「キッズフォン」や「みまもりケータイ」向けの新料金プラン。月額基本料は748円。2月20日の「キッズフォン4」発売と同時に提供を開始する。

1回5分以内の国内通話や家族への5分を超える国内通話、メール（MMS）の送受信を無料で利用できるほか、「キッズフォン4」や「キッズフォン3」ユーザーは「タッチでメール」（月額550円）が無料となる。

「タッチでメール」は、子どもが交通系ICカードを利用した際に保護者へメールで通知するサービス。

無料分以外の通話料金は30秒あたり22円。MMS通信料は無料で、国内SMS送信料はソフトバンク携帯電話宛てが無料、その他携帯電話宛てが1通3.3円。

なお、「基本プラン2（キッズフォン）」の提供開始にあわせて、「基本プラン（みまもりケータイ／キッズフォン）」の新規申し込み受け付けを終了する。

「基本プラン2（キッズフォン）セット割」キャンペーン

「基本プラン2（キッズフォン）セット割」は、家族がソフトバンクの対象プランユーザーの場合、「基本プラン2（キッズフォン）」の月額基本料748円が翌月から6カ月間無料（8カ月目以降月額748円）になるキャンペーン。2月20日に開始し、終了日は未定。

家族の対象プランは、「ペイトク無制限」、「ペイトク50」、「ペイトク30」、「メリハリ無制限＋」、「メリハリ無制限」、「メリハリプラン」、「ウルトラギガモンスター＋」。

キャンペーン適用にはMy SoftBankまたは店頭から申し込みが必要。申込書兼同意書に加え、本人確認書類が必要となる場合がある。

【お詫びと訂正】

記事初出時、端末価格に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。