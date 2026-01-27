1月26日、タレントの石原良純が朝の情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系、以下『モーニングショー』）に出演した。番組内で“声の異変”が見受けられ、視聴者から心配されている。

番組の月曜コメンテーターとして出演している石原。番組冒頭、2場所連続2度めの優勝を果たした大関・安青錦の話題が取り上げられたのだが……。

「3月場所での優勝にも期待がかかることが説明されると、石原さんは『大関で2場所、それは昇進でしょうね』と発言しました。ところが、石原さんの声がガラガラのかすれ声だったため、司会の羽鳥慎一さんから『どうしました？ 声』と指摘されることになったのです。石原さんは、前日に寒い場所でのロケに参加したところ、喉を痛めてしまったことを明かしました」（スポーツ紙記者）

石原の“ガラガラ声”に関しては、放送後のXでも

《石原良純さん、今、テレ朝に出てますけど、声が風邪っぽい。大丈夫ですか？》

《声がガラガラすぎて気になって話が頭に入ってこない。大丈夫でしょうか？》

《石原良純声どうしたんや…》

など、心配する声が聞かれていた。

俳優、気象予報士として広く認知された石原だが、近年はバラエティ番組での露出を増やしている。

「『ザワつく！ 金曜日』（テレビ朝日系）や『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』（同系）、『石原良純のすごいぜ！ 熊本城』（熊本朝日放送）など、多くのバラエティ番組でMCを務めています。その場の空気に関係なく、本音で話す独特のキャラクターを確立し、単発の特別番組への出演も増えています。加えて、『モーニングショー』のコメンテーターも担当しているので、いまやテレビで見ない日はない状態です」（芸能担当記者）

『モーニングショー』を筆頭に、石原はテレビ朝日系列で多くのレギュラー番組を抱える。近年、目覚ましい活躍を見せるのは“名物番組”への出演が大きかったようだ。

「2018年2月、長嶋一茂さんとトーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演したところ、“2世コンビ”の言動がSNSでも話題になり、2人そろってテレビ朝日での仕事が増えたのです。まさに、“セカンドブレイク”といえるでしょう。

良純さん、一茂さん、高嶋ちさ子さんの『ザワつく！ 金曜日』は高い視聴率を誇り、大みそかにも特番が放送されるなど、テレビ朝日の看板番組になりつつあります。それもあってか、良純さんのハードスケジュールを懸念する向きもあるようです」（同前）

2026年1月15日に、64歳の誕生日を迎えた石原。体調には気をつけてほしいところだ。