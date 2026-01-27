俳優の宇梶剛士（63）が、24日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後8・00）に出演。暴走族時代の逸話を回想した。

MCの「メッセンジャー」黒田有、「チュートリアル」徳井義実と3人で大阪のスポットを巡る企画。そこで宇梶が、役者を目指したのは「18歳の半ばぐらい」と回想して、話が展開した。

徳井が「その時代は総長時代ではないんですか？」と聞くと、宇梶は「やめたの早かったんですよ」と説明。若い頃は、関東最大級の暴走族元総長だった話になった。

これには黒田も興味津々。高校について聞くと、宇梶は「高校は役者に飛び込んだ時と同時に、3つ目の高校を行き直して、23歳になる年に卒業しました」と回想した。

さらに徳井が「ホンマに2000人ぐらいの暴走族やったんですか？」と聞くと宇梶は「もうちょっといたかもしれない」と苦笑いで、数を上乗せした。

ただ、黒田が「1000人ぐらいとケンカしてたんでしょ？」と聞くと「記憶がないんですよね」。徳井が「映画みたいに、何百対何百なんですか？」と聞いても、「う〜ん…あんまり覚えがない」と苦笑いを連発。

これには徳井も「言わへんから逆に怖いですよね」と“震え”、黒田も「言わへんから逸話かホンマか。どんどん転がっていく」と笑っていた。