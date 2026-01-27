政界大再編に向けた動きが加速するなか、昨年10月に退陣した石破茂・前首相の動向が注目されている。自民党内では高市早苗・首相を批判する反主流派となり、勢力を拡大したい新党・中道改革連合側から秋波を送られる存在となっているからだ。

【表】各党どれくらいの議席を獲得できるか 電撃解散総選挙「予想獲得議席数」

新党への合流について石破氏は1月20日、記者団に「自民党が常に中心にあらねばならない」という言い方で否定した。

中道改革連合に参加しないとしながらも、自民党こそ保守からリベラルまで多様な意見を認める「政界のセンター＝保守中道」でなければならないという主張が垣間見える口ぶりだ。保守路線で突き進む高市首相への批判も込めたのだろう。

政界が高市vs反高市に大きく割れるなか、中道改革連合側が石破氏をスカウトするのは、そうした政治スタンスを「反高市」の看板のひとつにしたいからだ。

一方の自民党内では石破氏への"恨み"が積み重なってきた。

「石破さんは自民党内の反安倍派クーデターに失敗した政治家。安倍長期政権下で干されていたから、最大派閥の旧安倍派が数の力で党内の異論を封じ込めてきたと批判的で、総裁になると裏金問題のある旧安倍派議員を自民党非公認や比例との重複立候補不可にして次々に落選させた。結果、自民党は衆参とも過半数割れです」（自民党前職）

安倍路線を継承する高市首相が総選挙に勝利すれば、石破氏の"居場所"は自民党にはなくなるはずだ。実際、党内には「石破さんには新党に行ってもらったほうがわかりやすい」（保守派前職）との声まである。

ならばなぜ、石破氏は新党に加わって高市首相と正面から戦う道を選ぼうとしないのか。

これまで高市首相と激しくぶつかってきたのは公明党だ。公明党は高市氏が自民党総裁に就任すると、いきなり連立を離脱して心胆を寒からしめ、今回の高市首相の通常国会冒頭解散という奇襲には、「高市自民には1票もやらない」とばかりに新党結成でカウンターを浴びせた。新党計画を取材してきたジャーナリスト・鈴木哲夫氏が語る。

「公明党が新党結成、政界再編を視野に入れたのは石破内閣時代の2024年総選挙の後です。自民党大敗で自公は過半数割れし、小党乱立状態になった。単独政党として生き残るのは厳しいから再編に動いた。立憲民主党とは今春の新党結成に向けて準備を始めたが、冒頭解散の情報で公明党から『新党で行こう』と提案して短期での決断に至った」

だが、立憲と公明の合流だけでは総選挙を乗り切るための「選挙互助会」と見られてしまう。そこで目をつけたのが、自民党で浮いている石破氏の存在だ。

「石破前首相を自民党から引き剥がせば、岩屋毅・前外相、中谷元・前防衛相、村上誠一郎・前総務相ら高市首相と距離がある自民党の中道保守の政治家がついてくる可能性がある。そうなれば本格的な政界再編につながり、インパクトもある。

中道改革連合で石破氏との関係が深いのは野田佳彦・共同代表で、石破政権当時も2人は水面下で接触、話をしていた。政治手法や穏健な保守勢力が必要だという考え方も親和性がある。石破氏は新党参加を否定しているが、中道改革連合側からすれば政界再編には自民党を分裂させる必要があるため、総選挙後も自民党にアプローチを続ける考えです」（鈴木氏）

新党は基本政策も大きく転換させた。これまで立憲民主党は「最長2年間」の時限付きで食料品の消費税率ゼロを主張し、公明党は「一時的な引き下げは不適切だ」と消費税率引き下げに反対してきた。ところが、新党は総選挙の目玉公約に、恒久的な「食料品の消費税率ゼロ」を掲げた。

安保法制では、立憲民主党は安倍政権時代に自公が成立させた集団的自衛権の行使を容認する安保法制（存立危機事態）は「憲法違反」と主張してきたが、新党は基本政策に「平和安全法制が定める存立危機事態における自国防衛のための自衛権行使は合憲」と集団的自衛権行使容認を盛り込んだのだ。違憲から合憲への180度の方針転換だったが、党内で十分に議論された形跡はない。

立憲から新党に参加した前職はこう明かす。

「新党の綱領や基本政策は立憲と公明の幹部が話し合って決め、われわれは選挙直前に丸飲みして参加するか、無所属で戦うかの選択を迫られた。やむを得なかった」

「恥をかいても構わない」という覚悟を感じる

ドタバタにも見えるが、精神科医で評論家の香山リカ氏は、「今までの野党になかった必死さを感じる」と評した。

「中道改革連合の基本政策は両党のこれまでの主張と齟齬があると指摘されている。それはその通りですが、恥をかいても構わない、批判は承知、プライドをかなぐり捨ててもやるしかないという必死さはこれまでの野党に欠けていたもの。本気度は感じさせる」

選挙で生き残るにはそれしかなかったということでもあるだろう。香山氏はこう続ける。

「高市政権になって政府の姿勢が先鋭化してきたように感じる。外国人を見たら即排除、中国をちょっとでも評価すると牙をむいて批判してくるとか。中道改革連合というのは、要するにそれを普通に戻そうというのでしょう。

石破前総理の戦後80年所感や、広島や長崎での平和祈念式典での挨拶などを聞くと、反省すべきは反省する、被害を受けた人のことは忘れない、という主張。自虐史観でも左翼的でもない、当たり前の歴史認識。石破前総理はそうした普通を当たり前として振る舞っていた政治家で、中道改革連合と考え方はつながっているのでは」

石破首相と戦後80年所感について意見交換した元経産官僚で政治経済評論家の古賀茂明氏は、石破氏にこう決断を迫る。

「石破さんは自民党内に広がる歴史修正主義と戦うのが自分の使命だと考えていたが、総理時代は党内対立を恐れてその取り組みを抑制していた。それが高市政権になって歴史修正主義は一層広がっている。原因を作ったのは、皮肉にも石破さん自身です。参院選の大敗後に党内で石破おろしが起きた時、解散総選挙で信を問わずに自ら総理を辞めた。だから高市総理が登場した。

その高市総理のタカ派的、歴史修正主義を推進する政治の対立軸として中道改革連合が登場した。石破さんは、総理の時に歴史修正主義を止められなかった反省を踏まえ、自民党の反高市勢力の旗頭として中道改革連合と合流もしくは連携して、高市政権の暴走を止めると決断することを期待しています」

石破氏も「反高市」の政治家として覚悟が問われているのではないか。

※週刊ポスト2026年2月6・13日号