¡Ú¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Û¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤ä¿Íµ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Åö¤¿¤ë¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸Âè2ÃÆ¡ª
¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸ ¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Âè2ÃÆ¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ä¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ2026 Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸ ¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Âè2ÃÆ¾ÞÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á°²óÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¯¤¸¤ÎÂè2ÃÆ¡£º£²ó¤â¡¢¤³¤Î¤¯¤¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¤¯¤¸¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö´Ý¤´¤È¡ª¡ª¥«¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹Ì£¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢ ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¼ÂÍÑ»¨²ß¤Þ¤Ç¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
A¾Þ¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç¤¤¤Ìó45cm¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£º£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¤â¤³¤â¤³À¸ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£B¾Þ¤Ï¡¢¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤«¤ê¤ó¤È¤¦ñ½Æ¬¡× ¡£¤É¤à¤¾¤¦¤¯¤ó¤Î¾Æ°õÆþ¤ê¤ÇÌó42cm¤ÎÂç¤¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£C¾Þ¤Ï¡¢¤â¤³¤â¤³À¸ÃÏ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬¡Ö¤¦¤á¤Ü¤·¡×¡Ö¤¢¤º¤¡×¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤«¤æ¡×¡Ö¤¹¤ß¤µ¤ó¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌ¿Ì¾¡£¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡£D¾Þ¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤·Á¤¬¿©Âî¤òºÌ¤ëÆ¦»®¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤¼¤ÒÁ´¼ï½¸¤á¤Æ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£E¾Þ¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡£¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÈ¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£F¾Þ¤Ï¡¢³Æ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡£ ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥É¥à¥É¥à¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤äÍ·¤Ó¿´¤òÆü¾ï¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
LH¡Ê¥é¥¹¥È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡Ë¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤Ç¤âÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö´Ý¤´¤È¡ª¡ª¥«¥Ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹Ì£¤ÎÂç¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ ¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈ´·²¡¢ ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
WH¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡Ë¾Þ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤¯¤¸¤ÎÈ¾·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿IDÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤ËLH¾Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
EXH¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡Ë¾Þ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éF¾Þ¤Î¤¯¤¸¤ÎÈ¾·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿IDÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤ËA¾Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¢¨WH¾Þ¡¦EXH¾Þ¤Î±þÊç¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¡¼¤¯¤¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¾å¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡Ë TAITO CORPORATION
