¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥Ê¥Ý¥ê¤Ë²÷¾¡¡ª¡¡J¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3ÆÀÅÀ¤Ç¾å°ÌÂÐ·èÀ©¤¹
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè22Àá¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¥«¥ê¥¢¥êÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°5°Ì¤Ë¸åÂà¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö6¡×¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ïº£Àá¤òÀè¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾åº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï22Ê¬¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥«¥ë¥ë¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥í¥«¥Æ¥Ã¥ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¤¬Áê¼ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤Ï²¿ÅÙ¤«¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¾ìÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£Á°È¾¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¼éÈ÷¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Êø¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È77Ê¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ß¥ì¥Ã¥Æ¥£¤¬Ã¥¤¤¡¢¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤ÏGK¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥á¥ì¥È¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡£86Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼À¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬3¡Ý0¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë¤³¤Î¸å¤Ï28Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¡3¡Ý0¡¡¥Ê¥Ý¥ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡22Ê¬¡¡¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë
2¡Ý0¡¡77Ê¬¡¡¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë
3¡Ý0¡¡86Ê¬¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë
¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¥«¥ê¥¢¥êÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°5°Ì¤Ë¸åÂà¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö6¡×¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ïº£Àá¤òÀè¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾åº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï22Ê¬¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥«¥ë¥ë¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥í¥«¥Æ¥Ã¥ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¤¬Áê¼ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¼éÈ÷¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Êø¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È77Ê¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ß¥ì¥Ã¥Æ¥£¤¬Ã¥¤¤¡¢¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¤ÏGK¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥á¥ì¥È¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡£86Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼À¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬3¡Ý0¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë¤³¤Î¸å¤Ï28Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¡3¡Ý0¡¡¥Ê¥Ý¥ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡22Ê¬¡¡¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë
2¡Ý0¡¡77Ê¬¡¡¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë
3¡Ý0¡¡86Ê¬¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡Ë