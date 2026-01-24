これ革命だよ！収納もディスプレイもお任せ！地味だけど優秀な100均便利グッズ

セリア で見つけた何の変哲もない小さなピン。実はこれ、壁になるべく傷つけたくないけれど 収納 スペースを増やしたいという、 賃貸 住まいや インテリア 好きの悩みを一挙に解決してくれる「革命的」な 便利 グッズなんです。画鋲感覚で使えるのに、フックとしての実力も兼ね備えた、目立たない名品をレポートします。

商品情報

商品名：透明目立ちにくいミニピンフック 6P

価格：￥110（税込）

内容量：6P

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687419311

ピンが細くて穴が目立たない！石膏ボード専用の革命的フック

お気に入りの小物を壁に飾りたくても、目立つ穴が開くのが心配で諦めていた方に朗報です。セリアの「透明目立ちにくいミニピンフック 6P」は、石膏ボード壁専用に開発されたアイデア商品です。

最大の特徴は、ピンの細さにあります。一般的な画鋲と比べてピンが極細に設計されているため、壁に刺した後の穴が目立ちません。

これなら壁へのダメージを最小限に抑えつつ、インテリアのカスタマイズを楽しむことができます。本体が透明なので、壁の色を問わず馴染み、フック自体の存在感が控えめなのも嬉しいポイントです。

小物の「ちょい掛け」に最適！アクセサリーから鍵までお任せ

このアイテム、ただピンが細いだけではありません。先端が小さなフック形状になっているため、何かとマルチに活躍してくれます。

例えば、お気に入りのアクセサリーを掛けて「見せる収納」に。

好きなキーホルダーをディスプレイして、癒しの推し活空間づくりにも！使い道は無限大です。

耐荷重はフック1つにつき約250g。6個入りで110円（税込）というコスパの良さもあり、家中のあちこちで活躍してくれます。これまで「置く」しかなかった小物を「掛ける」ことで、空間を有効活用できるようになります。

設置も簡単！指で押し込むだけのスマート設計

設置方法は非常にシンプルで、ピンを持って壁に曲がらないよう真っ直ぐ押し込むだけです。

もし針が入りにくい場合は、木づちなどで軽く叩けばスムーズに差し込むことができます。特別な工具を準備しなくても、思い立った時にすぐ設置できる手軽さが魅力です。

穴が目立ちにくいという安心感に加え、収納力もディスプレイの質も上げてくれる「透明目立ちにくいミニピンフック 6P」。派手さはありませんが、一度使うとその便利さに手放せなくなること間違いなしの優秀グッズです。

セリアの「透明目立ちにくいミニピンフック 6P」は、壁を傷つけたくないけれど収納を増やしたいという願いを叶える、まさに革命的な便利グッズでした。お部屋の壁を賢く活用したい方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。