今すぐ近所の【ワークマン】に行かせて！ ストック買い推奨♡「1,500円トップス」

気負わず着られるデイリー用のアイテムは、なるべくコストを抑えたいところ。そんな人の頼りになりそうなのが【ワークマン】の「1,500円トップス」です。シンプルで着まわしやすく、お値段以上に活躍しそうです。この値段なら色違いで揃えて制服がわりにするのもアリかも！ 在庫があるうちにチェックしてみて。

お手入れ楽ちん◎ シワになりにくいカーディガン

【ワークマン】「レディースソロテックス(R)使用シーンレスカーデガン」\1,500（税込）

シンプルなデザインのクルーネックカーディガン。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、1枚あればデイリーコーデでヘビロテできそうです。シワになりにくいイージーケア機能のほか、型崩れしにくい素材で洗濯機の使用もOKと、お手入れ楽ちんなのが嬉しいポイント。公式サイトによると「なめらかな生地で心地よい肌触り」とのことで、着心地も良さそう。ベーシックなモノトーンカラーや、春を先取りできそうなピンクやライトグリーンなど、全5色のラインナップ。

異素材切り替えでシャレ感アップ！

【ワークマン】「レディースストレッチライトドルマンプルオーバー」\1,500（税込）

異素材の切り替えデザインが特徴のプルオーバー。ゆったりとしたドルマンシルエットでボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイントです。裾にはスピンドルが付いており、シルエットのアレンジが楽しめます。抗菌防臭機能付きで、スポーツやレジャーなどアクティブなシーンにもぴったり。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。