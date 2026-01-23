電車内でのベビーカーの扱いがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】出入り口への通路を塞ぐベビーカー

きっかけになったのは



「高崎線乗ったらグリーン車のデッキにベビーカー拡げっぱなしで放置されてて、乗り降りするのにすごい邪魔だった せめて折り畳んでおいてほしい」とさむさん（@urakutenism）が投稿した一枚の写真。



グリーン車の出入り口のすぐ前に拡げたまま放置されたベビーカー。明らかに出入りや移動の邪魔になる置き方だが、所有者は折りたたむことには思いが至らなかったのだろうか。



さむさんの投稿に対し多くのSNSユーザーからは



「お疲れ様です。常識ですね…。最近は『折り畳まない』風潮がありますが大間違いです。特にラッシュ時折り畳まないで躊躇なく乗ってきます。公共交通機関は折り畳むのも『マナー』だと思います。」

「下に荷物があるから畳めなかったんだろうというポストがあるけれど、だったらよけいに邪魔にならないように工夫すればよかったのにと思います。子供を連れて大荷物をもって大変な人がいるように、巨大な障害物を避けて通るのが難しい人だっているんじゃないかなと。」



共感の声が寄せられる一方で、一部からは



「畳めるのと畳めないベビーカーが有ります。今、育児に冷たい言葉を投げかけて その立場になった時 人に迷惑を必ずかけますが… 優しい人は誰も怒りません。心の狭い人だけが自分勝手に怒ります。お母さんは赤ちゃんに全部集中してるのょ」

「そりゃ邪魔くさいよね と思ったけど、自分で想像してみた。もしワンオペでの移動だったら 背中にリュック、ベビーカーに赤ちゃん乗せてなんとか乗車。席に座るために赤ちゃん抱いて移動。前抱っこ紐で赤ちゃんと合体しないとベビーカー畳む手が空かない？え 今どき育児ではどうするものなんですか？」



といった反発の声も。



さむさんにお話を聞いた。



ーーこの時点での車両の混雑具合は？



さむ：私が乗車した区間は大宮から高崎だったのですが、大宮の時点で着席率は7割ぐらい、空席が点々と見える感じでした。日曜のお昼過ぎなので、都内から群馬方面へ出かけるには少し遅く、都内に出かけた沿線の方が帰路に着くには少し早い、そんな時間帯です。



ーーこの件についての思いをあらためてお聞かせください。



さむ：大宮駅に電車が到着し、ドアが開いた瞬間、まず驚きました。ベビーカーが通路の大半を塞いでおり、大宮で降りる方が横歩きをしながら、頑張ってベビーカーをかわしていました。当然乗降にも時間がかかり、大宮で待っていた乗客が乗れたのも発車直前です。



さすがにこれは迷惑だなと思い、グリーンアテンダントを探したのですが見つからず、結局下車駅の高崎まで巡回はありませんでした。



自分も子を持つ親なので子育ての大変さは知っているつもりです。大変だからといって無配慮でも良いというわけではないですから、抱っこ紐をあらかじめ準備しておくなどして、ベビーカーは畳んで乗車するなどの配慮があれば、今回のようなトラブルはなかったのではないかと思います。



ーー投稿に大きな反響がありました。



さむ：ここまでの反応になるとは想像していませんでしたが、いただいたコメントを見ると、多くはやはりベビーカーを通路に置いた方へのマナー意識の欠如を批判するものでしたね。一方で子育て真っ最中のママさん達は逆にワンオペで大変かも知れないので理解してほしい、優しく見守ってほしいという声も多くいただきました。



実際、高崎線をはじめJR東日本さんのグリーン車はデッキや階段の幅が狭く、ベビーカーを持ち込むお客さんをあまり想定していない造りになっています。同様に日本を訪れる外国人観光客の方々が持っているような大きなスーツケースも同様に置き場がなく、願わくばJRさんには今後の新車ではその辺りを考慮した造りにしてもらえたらうれしいですね。



あと、そもそも解決の手段として写真を撮って SNSにあげる行為自体、悪手であってやめるべきだという声も散見されましたね。何が正解なのか難しいところですが、良くも悪くもベビーカー乗車のマナー問題に一石を投じることが出来たのではないかと考えています。



◇ ◇



立場によって大きく意見の異なる電車内でのベービーカー問題。読者のみなさんはどのように感じるだろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）