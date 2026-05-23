「お客様は神様です」――そんな言葉が当たり前のように使われていた時代から、飲食店と客の関係は少しずつ変わりつつあります。2026年2月には、農林水産省が「飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドライン」を公表。2025年6月の法改正でカスハラ防止措置が企業の義務となるなど、「お店側も守られるべき存在」という考え方が、ようやく形になってきました。今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、都内の高級