この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

社労士のたかこ先生が、自身のYouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」で「【速報】業務改善助成金が激変！ 1人あたりの上限額引き下げ等、2026年の要点を解説」と題した動画を公開。



2025年4月以降に公表される来年度の業務改善助成金について、上限額の引き下げやコース内容の変更など、複数の大幅な変更点を解説した。



たかこ先生によると、今回の変更で最も注目すべきは助成金額が全体的に「下がっている」点である。助成金の上限額は最大600万円で維持されるものの、賃上げ対象となる労働者の人数や引き上げ額に応じた金額が大きく変更される。



例えば、90円の賃上げを1人に対して行う場合、現行制度では最大170万円の助成が受けられたが、来年度からは100万円に減額されるという。



また、賃上げ額に応じて設定されているコースも、現行の「30円・45円・60円・90円」の4コースから、「50円・70円・90円」の3コースに再編される。これにより、従来60円コースで110万円の助成対象だったケースが、来年度は近い70円コースを選択しても助成額が50万円程度に半減する可能性があると指摘した。



さらに、募集時期も年2回から年1回へと減少し、申請期間も「9月1日から最低賃金改定日の前日、または11月末日のいずれか早い方」と短縮される見込みだ。助成率についても、これまで事業所内最低賃金が1,000円未満の場合に適用された90%の助成率が、来年度からは「1,050円未満」の場合に80%（4/5）へと変更される。



たかこ先生はこれらの変更について、国が「より多くの企業に助成金を活用してもらうために1社あたりの金額を抑え、小幅な賃上げより90円コースのような大幅な賃上げを促す意図がある」と分析。



その上で、今後の企業経営では設備投資だけでなく「人への投資」が不可欠になると強調した。イチ推しの助成金として、人材育成と設備投資をセットで申請できる「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」を挙げ、助成金を活用して従業員のリスキリングを進める重要性を訴えた。