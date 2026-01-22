¥Ä¡¼¥ó¤È¶¯Îõ¤Ê¿É¤µ¤Ç°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È³±¤¹þ¤à¡ÖÄ¶¼¡¸µ¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×»î¿©¥ì¥Ó¥å¡¼
»³Ë§À½²Û¤Î¡Ö¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×¤¬¿Ê²½¤Ë¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤¿¡ÖÄ¶¼¡¸µ¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×¤ÎÊ¸»ú¤è¤ê¡ÖÄ¶¼¡¸µ¡×¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤µ¤Ó¤Î»É·ã¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¿É¤ß¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ù¹ðÉÕ¤¡£
¡Ö¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¤Î¿Ê²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!!¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¤Ï»É·ã¤È»Ý¤µ¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤ËÄ¶¼¡¸µ!!¡×¡£
1ÂÞ50g¤Ç262kcal¡£¸¶ºàÎÁ¤Ï¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¿¢ÊªÌý»é¡¢º½Åü¤Ê¤É¡£¿ÉÌ£¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤µ¤Ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¹á¿ÉÎÁÃê½ÐÊª¤¢¤¿¤ê¡£
»®¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åâ¿É»Ò·Ï¤Î·ã¿É¥Á¥Ã¥×¥¹¤À¤È¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤ß¤ë¤è¤¦¤Ê»É·ã¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¶¼¡¸µ¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¤Î¾ì¹ç¤Ï´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤ß¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ê¹á¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤âÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×¥¢¥ì¥ó¥¸ÈÇ¤°¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àå¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¸ý¤Î±ü¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿°¤Î²£¤Î¤È¤³¤í¤¬¥¸¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡¢¿É¤Ã¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇ§¼±¤¬²þ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Øº£ÅÙ¤Ï¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¿É¤¤¤±¤É¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¡×¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¤â¤¦°ìÅÙ¿É¤µ¤ÎÇÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿É¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÇÈ¾õ¹¶·â¡£¤·¤«¤·ÀäÌ¯¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡Ö¿É¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦1Ëç¡×¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¤·çÊÒ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤·çÊÒ¤ÎÊý¤¬¹¶·âÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¹¢¤Î±ü¤ÎÊý¤Ë¤Þ¤Ç¿É¤¤Ê´Ëö¤¬ÆÏ¤¯µ¤¤¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢ÂÞ¤ä»®¤ò¸ý¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤Ã¤Æ»Ä¤ê¤òÁ´Éô¥¶¥é¥¶¥é¤È°û¤ß¹þ¤à¿©¤ÙÊý¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¤ï¤ê¤È¿É¤¤¤â¤Î¤¬Ê¿µ¤¤Ê¤Ä¤â¤ê¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥¬¡¼¥É¤òÇË¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¤Î¤»¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¶¼¡¸µ¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï2026Ç¯1·î12Æü(·î)¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü(·î)¤Ë°ìÈÌÈ¯Çä¤Ç¡¢É¸½à¾®Çä²Á³Ê¤Ï180±ß¡£¤Ê¤ª¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇAmazon¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¡Ö¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×¤ÏÉ¸½à²Á³Ê¤Ë¶á¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÄ¶¼¡¸µ¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï1ÂÞ300±ß°Ê¾å¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÃµ¤¹Êý¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
