無印良品で「大型家具10％オフ」セール開催。メンバー限定でベッド・ソファ・テーブルなどがお得に買える11日間。

無印良品では、2026年1月23日から2月2日までの期間、大型家具が10％オフになるキャンペーンが開催されます。

新生活の準備、お得に始めよう！

ベッド、収納家具、ソファ、テーブル、ワークチェア、キャビネットなど、全12カテゴリの大型家具（一部商品を除く）が10％オフで買えるお得なキャンペーンです。

対象商品には、「脚付マットレスポケットコイル（組み立て仕様）シングル」（3万2900円）や「リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア」（2万9900円〜）、「壁に付けられる家具トレー」（2990円〜）など、新生活にぴったりなアイテムも多数。

本キャンペーンは、メンバー限定の開催。「MUJI アプリ」をインストールし、メールアドレスの登録・ログインが必要です。

店舗で購入する場合はアプリのバーコードの提示、公式オンラインストアで購入する場合はアプリやパソコンでログインすると自動的に割引が適用されます。

開催期間は、店舗が2月2日、公式オンラインストアが2月3日10時までです。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）