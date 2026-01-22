スポニチ

　ドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億円）で契約を結んだカイル・タッカー外野手（29）が21日（日本時間22日）、本拠ドジャースタジアムで入団会見を行った。デーブ・ロバーツ監督（53）は打順に言及した。

　大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、会見に同席した指揮官はタッカーについて上位打線を任せる可能性が高いと発言。さらに、右翼を守る予定と語り、昨季主に右翼だったT・ヘルナンデスが左翼に回るプランを明かし、「彼は打点を稼ぐ能力を持っている。多くの得点が生まれる」と期待を寄せた。

　同サイトはロバーツ監督の発言を元に、今季の打順を以下のように予想した。

　1番・DH　大谷翔平

　2番・遊撃　ベッツ

　3番・右翼　タッカー

　4番・捕手　スミス

　5番・一塁　フリーマン

　6番・左翼　T・ヘルナンデス

　7番・三塁　マンシー

　8番・中堅　パヘス

　9番・二塁　エドマン

　フリーマンが5番に下がった理由として、ドジャースが左打者を連続で並べることを避ける傾向があるとし、特に相手投手が強力な左腕だとなおさらとした。

　ロバーツ監督は「彼は5ツールプレーヤー。カイルの日々の些細な出来事、つまり試合に勝つことだけを重視する考え方は、私たちのやり方と合致している」と3連覇に欠かせない存在と力を込めた。