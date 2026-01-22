『アメトーーク！』NARUTO大好き芸人が集結！「推しキャラにすごく似てる」と言われた人物も

1月22日（木）の『アメトーーク！』では、「NARUTO大好き芸人」が放送される。

今回は、全世界累計2億5000万部以上という発行部数を誇る大人気マンガ『NARUTO-ナルト-』をこよなく愛する芸人たちが集結する。

せいや（霜降り明星）、岩井勇気（ハライチ）、生駒里奈、品川祐（品川庄司）、奥田修二（ガクテンソク）、ニシダ（ラランド）、ロジャー（大自然）が、作品の魅力を熱烈プレゼン。

まずは、友情や努力、闇深いテーマや個性的な忍術が丁寧に描かれたこの“ナルトの成長物語”について、わかりやすく解説する。

芸人たちは推しキャラや、胸熱シーンについても熱弁。

せいやは、自分の影を操り、つなげた相手に自分と同じ動きを強いるキャラ・奈良シカマルの“影真似の術”を蛍原徹＆太田博久（ジャングルポケット）で“実戦”するのだが…。

また品川から推しキャラに「すごく似てる」と言われた岩井は？ さらに生駒は、胸熱シーンの連続に涙が止まらず…。

ほか、せいややロジャーが「ロスになった」と語る人気キャラの最期や、命をかけて仲間や家族を守るという強い想い、そしてナルトの出生の秘密など、思わず引き込まれるエピソードも続々登場。

品川が「年をとっても親目線や先輩目線で見られる」と語るとおり、ナルトの両親の言葉を目の当たりにした超初心者・蛍原も「子供に言いたいことを全部言ってくれてる」と、すっかり胸を打たれることに。

そんななか、ラストにはスタジオ騒然のサプライズも。