お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が21日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。TBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）のMC就任を機に決断したことを明かした。

今回のテーマは「40歳からの過ごし方で人生変わる!?若く見える人の秘密SP」と題して放送された。

40代で朝の帯番組「ラヴィット！」のMCに就任した川島。その際にマネジャーから「朝の番組仕切るならキレイな顔じゃないとダメですよ」と伝えられてフェイスパックを大量にプレゼントされたと振り返った。

ただ、このマネジャーの気遣いに対して「その時に初めて…俺、顔汚かったんやなって…キレイな前提で生きてたけど」とショックを受けたと明かして笑いを誘った。

さらに「ヒゲももう生えない。脱毛して」と朝の帯番組のMC就任を機に脱毛したことを告白。MCの明石家さんまは「そうしてんの!?朝のために!?」とびっくり。

また、後ろの席だった磯野貴理子から「脱毛してんの!?」と再確認された川島は「脱毛しました。全身」と、ヒゲだけでなく全身脱毛したことを伝えて驚かせた。