「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）セ、パともにリーグ戦が再開し、阪神は１３安打１１得点で大勝。ヤクルトと並び９日以来の首位に再浮上した。佐藤輝明内野手（２７）の先制適時二塁打を皮切りに初回一挙５得点。佐藤輝の２適時打に加え、坂本、森下、大山が２打席連続アーチと計４本塁打も飛び出し、２試合連続２桁得点を記録した。完全復活した猛虎打線がセ界で再び大暴れする。快音とともに放たれた白