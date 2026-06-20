「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）阪神・森下翔太外野手は気付いていた。「最後の最後で自分だけヒットが出てなくて、少しそれも頭にあった」。自分が打てば先発野手全員安打となる場面で“トリ”を飾る強烈な一撃。リーグ単独トップに躍り出る１６号２ランに「甘く入った変化球だったけど、いい感じに角度を出しながらのホームランを久しぶりに打てたかな」と納得顔を見せた。ド派手な一発は、５点リード