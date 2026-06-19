6月19日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「“新たな地魚”をつくる！」。【動画】肉厚「マダイ」に肝が大きい「カワハギ」“ゲノム編集”で挑む「水産革命」の全貌かつて水産物の生産量が世界トップを誇った“水産大国ニッポン”。しかし、1980年代をピークに漁獲量は減少し、今や10位以下に転落してしまった。国際的な魚の争奪戦や温暖化による海水温の上昇で、天然魚だけでなく、養殖業への影