突然ですが、「特撮」が何の略か知っていますか？漢字からイメージして…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「特殊撮影」でした！「特撮」とは、「特殊撮影」の略語です。特殊撮影とは、通常の撮影方法では表現が難しい映像を作り出すための技術・手法の総称です。ミニチュアモデルを使ったセット撮影、着ぐるみによる怪獣の表現、光学合成による爆発や光線のエフェクトなど、さまざまな技巧を駆使して、現実には存在しな