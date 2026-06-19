恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ホラー映画『オブセッション 災愛』（2026年7月17日公開配給：パルコ／ユニバーサル映画）の本編映像と新場面写真が公開となった。オブセッション 災愛』の新場面写真と本編映像が到着『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。公開初週末に1,720万ドルを記録した本作は、『Michael/マイケル』『プラ