◇パ・リーグ楽天5−8ロッテ（2026年6月19日ZOZOマリン）楽天・吉井新監督の初陣は無念の逆転負けに終わった。昨年まで指揮を執り、本拠地だったZOZOマリンでのロッテ戦。6回2死満塁で愛斗を打席に迎え、指揮官は左の鈴木翔から右の柴田に投手を代えた。自らマウンドに足を運び「思いっ切りいけ」と伝えたが、結果は決勝グランドスラムを被弾。「一番愛斗が打ちやすいコースにいってしまった」と振り返った。シーズン中