1月14日、ファンクラブの会員限定で開催していたライブのブルーレイ＆DVD『FANCLUB ライブALDEA Bar at Tokyo 2025』を発売した中森明菜。昨年4月には大分で開催された野外フェスに出演。年末には8年ぶりにディナーショーを開催し、着々と活動の幅を広げている。

【写真】メディア露出するたびに“若返っている”明菜

「普通席で9万円、最前列だと9万5000円もする高額なディナーショーでしたが、8公演すべて完売。それだけファンが待ち望んだイベントだったようです」（芸能プロ関係者、以下同）

実は、ディナーショーの開催前は心配する声も少なくなかったという。

「明菜さんはYouTubeで過去のヒット曲をジャズバージョンにアレンジして公開しているのですが、音楽業界やファンの一部では“全盛期の声が出せないからごまかして歌っているのでは”とも囁かれていました」

しかし、ディナーショーでは、そんなうわさを払拭するパフォーマンスを見せた。『花よ踊れ』に始まり、『十戒』、『飾りじゃないのよ涙は』、『DESIRE―情熱―』など全14曲をオリジナルに近いアレンジで歌い上げた。

「来年はアリーナ行くぞ!」

「全盛期を彷彿させる歌唱力もそうですが、振り付けもキレッキレ! 言葉にできない覚悟のようなものさえ感じられたようです。終演後、そんな迫力に圧倒されたファンの拍手が鳴りやまなかったそう」（スポーツ紙記者）

ディナーショーの最後には「来年はアリーナ行くぞ!」と力強く宣言した明菜。そんな彼女にとって心強い存在なのが、1982年のデビューから10年間、彼女を支えてきたレコード会社のワーナー・ミュージックだという。

「1993年から所属レーベルを転々とし、移籍を繰り返した明菜さんでしたが、昨年来に古巣のワーナー・ミュージックが改めて彼女をバックアップすることを決めたそうです。昨年12月に配信された新曲『Merry Christmas，My Heart』はワーナー・ミュージックからリリースされたものです」（音楽誌関係者）

彼女のさらなる活躍をファンは一層期待してしまうが、明菜は周囲にこんなことを漏らしているという。

明菜がリフレッシュするもの

「明菜さんは、いまだに自分に自信が持てないことがコンプレックスなんだそう。これだけヒット曲を出していても、一度も自信を持てたことがないというんです。今でも自分を褒めてあげられる人間になりたいと思っているそうです」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

そんな彼女には、気持ちをリフレッシュさせてくれるものがあるという。

「最近は韓国ドラマにどハマりしているんですよ。本国で2018年に放送された、年下男性との恋を描いた『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』や『ボーイフレンド』がお気に入りなんです。2019年に放送された『愛の不時着』も繰り返し見たそうで、別れのシーンではティッシュ1箱を使い切るほど爆泣きしちゃったそうですよ」

今年は新曲を引っ提げてのアリーナライブを、ファンは心待ちにしている。