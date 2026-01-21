NYタイムズ「2026今年行くべき52カ所」に沖縄が選出！新アトラクション誕生のジャングリア沖縄やランタンフェスティバルなどの注目スポットを解説
ニューヨーク・タイムズが発表した「2026年に行くべき52カ所」に沖縄が選出され、世界的に注目が高まっている。そこで今回は、新アトラクション誕生のジャングリア沖縄やランタンフェスティバルなどの注目スポットを解説しよう。
■ジャングリア沖縄 新アトラクションが誕生！（GW前後に導入予定）
沖縄北部・やんばるの大自然を舞台にした体験型テーマパーク。2026年ゴールデンウィーク前後には、 新アトラクション「やんばるトルネード」が誕生する。
やんばるの渓谷が広がるジャングル エクストリームズエリアに登場する本アトラクションは、ライド直径約16m、最大高度約20mを誇るパーク屈指の大型ライド。回転しながら大きく傾き、最高到達点では体が逆さまに。
頭上に森、足元に空が広がる中、やんばるの雄大な自然を全身で体感できる。超気持ちいい絶叫体験を提供する。
■琉球ランタンフェスティバル（2025年12月1日〜2026年3月31日）
観光のオフシーズである沖縄の冬、読谷の冬を、地域のみんなで盛り上げようと始まったのが「よみたん夜あかりプロジェクト」。沖縄県読谷村「体験王国むら咲むら」にて開催。中華提灯やベトナムランタン、琉球妖怪と青森ねぶたなど約3,000個以上の灯りが幻想的な夜景を演出する。
■伊江島ゆり祭り（2026年4月〜5月）
沖縄本島北部からフェリーで約30分の伊江島で開催される春の恒例イベント。島内に約100万輪のテッポウユリが咲き誇り、海と空、白いユリが一体となった景色は、春の沖縄を象徴する映像素材として高い人気を誇る
■ジャングリア沖縄について
2025年7月25日に開業したジャングリア沖縄は、世界自然遺産にも登録されているやんばるの森を擁する沖縄北部に位置し、都会にはない“興奮”と“贅沢”を体感できるこれまでにない沖縄体験を提供するテーマパークだ。
パーク名称：JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）
パーク所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村字呉我山553番地１
パーク総面積：約60ha(敷地総面積 約120ha)
アトラクション数：22*
飲食施設：15*
物販施設：10*
公式サイト ：https://junglia.jp/
公式X ：https://x.com/JUNGLIA_OKINAWA
公式Instagram ：https://www.instagram.com/junglia_okinawa_official/
公式LINE : https://lin.ee/Zu4mBlX
* 2025年1月28日、本リリース発表時点
