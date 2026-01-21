警察犬を引退したシェパードを引き取った飼い主さん家族。任務姿が想像できないほど余生を満喫するワンコの光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で78.8万回再生を突破。「ゆっくり過ごしてね」「可愛すぎ♡」「おつかれさまでした」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『警察犬』として働いていた大型犬→引退後、新しい家族に引き取られた結果…素敵な『余生の過ごし方』】

元警察犬のジーボくん

TikTokアカウント「kenbo_0413」に投稿されたのは、元警察犬のシェパード「ジーボ」くんのお姿。任務を終えたジーボくんを警察犬学校から引き取り、新たな家族の一員として迎え入れたといいます。

今回ご紹介するのは、そんな警察犬を引退したジーボくんのお姿です。この日、壁に体をピトッとくっつけながらお腹をあらわにして眠っていたのだとか。完璧なるヘソ天はもはや芸術といっても良いほど…！

パパの気配に気づきガバッと顔をあげたジーボくん。俊敏な動きからは危機管理能力の高さがうかがえます。引退したとはいえ、まだまだ警察犬としての気質は残っているのでしょうか…。

のんびり穏やかな第二の犬生

お顔は上げたものの起き上がることはなく『なにか？？』とでも言いそうな表情だったそう。今まで厳しい訓練を受けてきたであろうジーボくんの、まったりした姿やぽや～と眠たそうなお顔を見ると、むしろ微笑ましくなりますね。

これからは自宅警備に精を出してくれれば十分です。飼い主さんご家族の愛情をたっぷり受けて、第二の犬生を謳歌してくださいね…！

ジーボくんの無防備な姿にホッコリした人は多いようで「幸せそうで嬉しい」「穏やかな時間」「今まで頑張ってきたんだからゆっくり休んでね」といったコメントが寄せられています。

お散歩前の微笑ましい攻防

ジーボくんvsパパ…夏の日のお散歩前の攻防が別投稿に紹介されています。一緒に暮らすホワイトシェパードの「雪」ちゃんとともに朝の散歩に出かけようとしたパパ。ところがジーボくんは『行かないっ！』と断固拒否だったとか。

暑いからおうちから出たくなかったそうですが、このときの時間は朝の5時。今行かなければどんどん気温は高くなります。行くよ！とリードを引っ張るとなんとも恨めしそうなお顔で見返してきたそう。

警察犬時代には絶対に見せなかったであろう拗ねた行動も可愛くて仕方ありません。最後まで固まったまま動かなかったジーボくんなのでした。

のんびり穏やかな時間が流れるジーボくんの日常は、TikTokアカウント「kenbo_0413」からチェックしてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kenbo_0413」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております