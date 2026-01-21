¡ÚÃµÄå¤¬·ã¼Ì¡Û°ÍÍê¼Ô¤ÎºÊ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¼ã¤¤ÃËÀ¤È¿ÆÌ©¤Ë¡ÄÉâµ¤Ä´ºº¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸ø³«
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃµÄå»öÌ³½êPIO¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¡Û2.ºÊ¤¬¼ã¤¤ÃËÀ¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎºÊ¤¬¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¼ã¤¤ÃËÀ¤ÈÌ©²ñ¤·¡¢¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ëÉâµ¤Ä´ºº¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº°÷¤¬Èø¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¤¢¤ëºÊ¤Ï¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ËÆþÅ¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¹Æâ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤ÃËÀ¤È¹çÎ®¤·¤¿¡£Ä´ºº°÷¤Ï¡Ö·ë¹½¼ã¤½¤¦¤Ê¡¢20Âå¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆÃåÀÊ¤·¡¢ÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÆÌ©¤Ê¹ÔÆ°¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£ÃËÀ¤¬¥±ー¥¤ò¥Õ¥©ー¥¯¤Ç¼è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎºÊ¤Î¸ý¸µ¤Ø±¿¤Ó¡¢¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº°÷¤Ï¡ÖÃËÀ¤¬1ÂÐ¤Ë¥±ー¥¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸À¤ò¼¨¤¹¾ìÌÌ¤òÂª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤è¤ê¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎºÊ¤¬ÆüÃæ¤Ë¼ã¤¤ÃËÀ¤È¥Û¥Æ¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÌ©²ñ¤·¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¸«¤Æ¤âÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃµÄå»öÌ³½êPIO¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº¤Î¼ÂÂÖ¤òµÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤òÄê´üÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
PIOÃµÄå»öÌ³½ê¤Ï¶ÈÎò52Ç¯¤ËµÚ¤Ö·Ð¸³¤ÈÁ´¹ñ24ÅÔÉÜ¸©¤ÎÊÛ¸î»Î¶¨Æ±ÁÈ¹çÆÃÌóÅ¹²ÃÌÁ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÃµÄå¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î»ÎÀèÀ¸Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¡¿ÍÍÍ¤ä¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÇ¯´Ö12,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤´°ÍÍê¤ò¤ª¼õ¤±¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Åö¼Ò¤Îµ¡Æ°ÎÏ¡¦Ä´ººÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹