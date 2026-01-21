"12時間で1000人以上の男性と関係を持った女性"が、自己ベスト更新に向けて動き出した──。一般人を巻き込んだ過激な企画で知られるイギリス出身のインフルエンサーのボニー・ブルー（26）は、"第2ラウンド"に挑戦することを表明した。

【写真】鎖骨をあらわに大胆宣言「“12時間で1000人以上の男性と関係”の記録を塗り替え」。バスをペロリとする姿も

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨なコンテンツを会員制サイトで有料化している。アダルト系インフルエンサーのトップに君臨する彼女は、昨冬、イギリスで大規模な"乱倫パーティー"を開催した。海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「ボニーは、大勢の男性を集めたパーティーを開催し、12時間で1057人の男性と関係を持ったと主張しています。なんとボニーに会いたい一心で、"母親同伴"でパーティーにやってきた19歳の青年もいたようです。なお、パーティーの模様は動画で公開されました。

世間からは批判が殺到したものの、ボニーは、"12時間で1000人以上の男性と関係を持った女性"として大きな注目を集め、昨年7月には、彼女に密着したドキュメンタリー番組が全英で放送されるに至りました。

また、"24時間で100人と関係を持つ"など、2匹目のドジョウを狙った企画を発表する女性インフルエンサーたちも現れました」

類似企画も行われるなかで、ボニー自身が記録更新を目指すという。1月7日、「1057人の男性と寝る記録を達成しましたが、1月17日に第2ラウンドに挑み、さらなる記録を樹立するつもりです」と宣言する動画をInstagramに投稿した。

とはいえ、半日で1000人以上と関係を持つことは本当に可能なのか？ かねてよりネット上を中心に疑問の声が寄せられているが、実際の現場は超スピード勝負だったようだ。前出のジャーナリストが話す。

「昨年末に公開されたアメリカのエンタメ紙『ハリウッド・リポーター』のインタビューで、ボニーが昨冬の乱倫パーティーについて、『私たちはとても時間に厳格でないといけなかった』と振り返っています。

ボニーいわく、参加者の男性たちは地下の待合室にいて、時間になると階段に列を作り、そこから順番にボニーのいる部屋に入っていったそうです。

『私が他の男性との行為を終える前に、彼らはズボンを脱いで裸になって準備するように指示されました』や『裸で準備万端でなければなりませんでした。ゴー、ゴー、ゴーです』などと説明しています。また、トイレ休憩によるロスを減らすために、水分摂取にも気をつけたといいます」

ハードな企画を終えた後、意外にも体の負担はそれほど感じなかったという。

「『翌日は、リセットするためにスパに行きました。でも正直言って大丈夫でした』と語っています。"私はまだやれる"という手応えを感じたからこそ、自己ベスト更新に挑むのでしょう」

その後、ボニーの新たな挑戦は、当初の予定である1月17日から2月7日へと延期された。自己ベスト更新を目指すとなれば、さらなるスピード勝負が求められる。準備期間をしっかり取って、万全の体制を整えるということかもしれない。