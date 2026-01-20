夫に不倫されたら離婚を考えるものの、すぐには行動に踏み切れない人が多いと思います。子どもがいたらなおさら悩んでしまいますよね。しかし、夫の言葉を聞いて、離婚一択だとすぐに決意する人もいるようで…？ 今回は、不倫夫の言い訳に離婚を決意した話をご紹介いたします。

反省の色がない夫

「夫が会社の後輩と不倫しました。本気で謝ってくれたら再構築を考えたけど、夫は『男なら誰だって若くてかわいい子に好かれたらそりゃあ……』『お前は女っていうか母親って感じだし』『彼女との関係は新鮮だったから……』と言い訳を始めました。この状況で言い訳をする上に、不倫は私のせいであるかのように言ってくる夫に、怒りを通り越して呆れ果てましたね。夫に『これからどうするつもりか教えてください』と冷たく言い放つと、『離婚はしたくないけど、でも彼女のことも傷つけたくないし……』としどろもどろだったので、『わかりました』『あなたとはもう無理なので離婚しましょう』『さようなら』と言い残し、家を出ました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 不倫した人に言い訳する権利はありませんよね。きっかけがどうであれ、ルール違反をしたほうが悪いのは当然のこと。誠心誠意、奥さんに謝罪すればよかったのに、反省していないことがバレバレになってしまったようですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。